Vieni qui, a Madrid si sta bene | Morata chiama l’ex compagno alla Juve: da luglio in Liga

Morata chiama all’Atletico Madrid l’ex compagno dei tempi della Juventus. La trattativa è in dirittura d’arrivo. Da luglio giocherà in Liga.

Prossimi ad andare definitivamente in archivio nelle prossime settimane, ore nei casi Bundesliga e Ligue 1, quattro dei cinque principali campionati europei hanno già emanato i propri verdetti per quanto riguarda le squadre vincitrici dei tornei.

Eccezion fatta per la Premier League, dove il titolo di campione d’Inghilterra verrà assegnato a una tra Arsenal e Manchester City al termine dell’ultima gara di campionato in programma domani, domenica 19 maggio, a partire dalle 17.00, in Francia, Germania, Spagna e Italia i rispettivi scudetti sono infatti già stati messi in archivio con largo anticipo da Paris Saint Germain, Bayer Leverkusen, Real Madrid e Inter.

Quattro squadre, queste, tra le quali solo la formazione teutonica guidata da Xabi Alonso ha sovvertito i pronostici della vigilia che davano ovviamente per trionfante il Bayern Monaco di Thomas Tuchel. Per il resto, nessuna particolare sorpresa: i titoli sono finiti nelle mani delle squadre più forti e attrezzate.

Per quanto riguarda la Serie A, i nerazzurri di Simone Inzaghi hanno dominato in lungo e in largo il campionato, venendo ostacolati solo per un breve periodo dalla Juventus dell’ormai ex allenatore, Massimiliano Allegri, capace di agguantare la vetta a metà gennaio prima di dirle definitivamente addio nelle successive settimane.

Morata, quella 2023-2024 è la miglior stagione con la maglia dell’Atletico Madrid

Passato in Italia tra le file della Juventus con la quale ha vinto due campionati, tre Coppe Italia e due Supercoppe Italiane, Alvaro Morata si prepara a chiudere nel migliore dei modi quella che, a due giornate dal termine del campionato, è già la sua miglior stagione con la maglia dell’Ateltico Madrid addosso.

Una formazione, quella madrilena, con la quale l’attaccante classe ’92 ha fin qui messo a segno 20 gol in 43 presenze complessive. Un bottino di tutto rispetto per un giocatore amatissimo dal popolo biancorosso, che proverà certamente a confermarsi su questi livelli anche il prossimo anno.

Morata chiama Dybala all’Atletico Madrid: operazione da appena 13 milioni di euro

Punta di diamante dell’Atletico Madrid, che l’anno prossimo parteciperà alla nuova, rinnovata Champions League, Alvaro Morata avrebbe recentemente contattato l’ex compagno dei tempi della Juventus, Paulo Dybala, col chiaro intento di convincerlo a legarsi ai Colchoneros nelle prossime settimane.

Stando infatti a quanto riportato dagli spagnoli di elgoldigital.com, il club del presidente Cerezo starebbe seriamente prendendo in considerazione l’idea di portare in Spagna la Joya che, legata alla Roma da un contratto che scadrà il 30 giugno 2025, quest’estate potrebbe sbarcare nella capitale spagnola per appena 13 milioni di euro. Al momento è ancora presto per dirlo, ma nelle prossime settimane dovremmo sicuramente saperne di più.