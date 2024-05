Marotta, già scattato il Patto Estivo con Carnevali: affare in saldo | Tanto il Sassuolo è retrocesso

Continuano gli affari tra Marotta e Carnevali, il ds del Sassuolo pronto a fare uno sconto per un pezzo pregiato degli emiliani ma a una sola condizione

Archiviata la sconfitta di Genova, il Sassuolo si appresta ad ospitare il Cagliari un decisivo scontro per la salvezza. Il tecnico neroverde Davide Ballardini è consapevole di avere l’ultima possibilità per evitare la retrocessione, una gara da dentro o fuori che potrebbe non bastare per garantire la permanenza degli emiliani in Serie A anche per la prossima stagione.

Un campionato inficiato dall’assenza per lunghi tratti del leader della squadra Domenico Berardi, bloccato da due gravi infortuni, e da una rosa che non ha mai creduto troppo in se stessa, capace di battere all’andata e al ritorno la capolista Inter e di subire un numero esagerato di reti.

Ultimi 180 minuti per capire chi seguirà in B la già retrocessa Salernitana e fanalino di coda da diverse settimane del nostro campionato. Certa della permanenza solo il Lecce mentre sono ancora coinvolte Frosinone, Empoli, Verona e Cagliari.

I sardi possano blindare la categoria battendo proprio il Sassuolo, con Claudio Ranieri che vorrebbe togliersi l’ennesima soddisfazione di una carriera da allenatore che è stata ricca di risultati storici ottenuti.

Colpo in vista per l’Inter, arriva dal Sassuolo che può salutare la Serie A

La salvezza o retrocessione del Sassuolo ha delle ripercussioni anche sul mercato della prossima estate. Carnevali ha ottimi rapporti con i top club di Serie A tra cui l’Inter. Beppe Marotta è interessato a Laurienté e l’operazione sarebbe in discesa nel caso della mancata permanenza in A degli emiliani.

A quel punto l’affare sarebbe possibile con uno sconto data la volontà del fantasista neroverde di non scendere di categoria e di giocarsi le proprie carte con un club importante di A.

Perchè Laurientè è un profilo ideale per il gioco di Inzaghi

Inter che potrebbe così rinforzare l’attacco con un giocatore di prospettiva e di indiscussa qualità, perfetto come jolly a partita in corso e per il turnover, necessario per far rifiatare capitan Lautaro Martinez e Marcus Thuram, dato il calendario fitto che attende i nerazzurri.

Il profilo è molto gradito ai vertici interisti e a mister Simone Inzaghi che potrebbe sfruttare la sua duttilità facendolo giocare anche come esterno in un centrocampo a cinque.