Gioite, perchè li abbiamo anticipati | De Laurentiis beffa la Juve: il fuoriclasse va a Napoli

Entrambi i club devono ancora ufficializzare il nuovo allenatore, ma vivranno un’estate piena di cambiamenti.

Roma e Lazio lo hanno fatto nel corso della stagione e proseguiranno con l’allenatore scelto per terminare questo campionato, Milan, Juventus, Napoli e, quasi sicuramente anche Fiorentina, cominceranno la prossima stagione con una nuova guida tecnica.

Tutte le grandi del nostro campionato, quindi, ad eccezione dell’Inter Campione d’Italia e, se non ci saranno colpi di scena anche dell’Atalanta, cambieranno allenatore rispetto all’inizio dell’attuale stagione. A tenere banco, però, restano soprattutto le scelte di Milan, Napoli e Juventus che nelle prossime settimane, ma forse anche nei prossimi giorni, prenderanno una decisione e la comunicheranno.

C’è grande attesa per quella che sarà la rivoluzione delle panchine della nostra Serie A. Anche quella dell’Atalanta, come detto, così come quella del Bologna potrebbe subire dei forti scossoni. le due società sperano di poter mantenere l’attuale allenatore, ma Thiago Motta sembra ormai molto vicino alla Juventus, mentre Gasperini piace tanto al Napoli.

Gli azzurri continuano a sfogliare la Margherita, tra il sogno Antonio Conte, che però resta sullo sfondo, il desidero Gianpiero Gasperini e le alternative rappresentate da Stefano Pioli e Vincenzo Italiano. Ancora poche settimane di attesa e tutte le caselle saranno al proprio posto e si avrà la composizione definitiva delle panchine della prossima Serie A.

Ferguson, un gioiello che brilla sempre più

Dal prossimo allenatore, ovviamente, dipenderanno anche i mercati in entrata che verrano fatti dalle società. Fino a poco più di un mese fa c’era un calciatore che piaceva a tante squadre e che stava continuando ad offrire prestazioni importanti che ne mettevano in risalto tutte le sue doti e capacità caratteriali, tattiche e tecniche.

Parliamo di Lewis Ferguson, centrocampista del Bologna, protagonista di un’altra grande stagione in rossoblù, dopo quella disputata già l’anno scorso. Lo scozzese ha confermato la sua intelligenza tattica, le sue doti tecniche e la sua capacità di essere incisivo anche in zona gol e con gli inserimenti nelle aree avversarie.

Mercato, il Napoli su Ferguson nonostante l’infortunio

Tutto questo fino a metà aprile quando si è rotto il legamento crociato anteriore del ginocchio ed è stato costretto all’intervento chirurgico. Un’operazione perfettamente riuscita, ma che lo terrà lontano dai campi di gioco per ben sei mesi. Ferguson ha rinunciato a questo sprint finale del suo Bologna in chiave Champions e sarà costretto anche a saltare l’Europeo con la sua Scozia.

Dovrebbe rientrare verso ottobre, novembre ed ovviamente ci metterà un po’ per ritrovare la migliore condizione possibile. In chiave mercato quest’infortunio ne farà abbassare decisamente il prezzo, ma potrebbe anche significare un’altra stagione a Bologna. Il Napoli, però, continua ad essere interessato e sarebbe disposto ad acquistarlo ed aspettarlo fino alla sua completa guarigione.