Abbiamo deciso, paghiamo la clausola | Ibrahimovic ha convinto il suo erede: a Milanello da luglio

Il club rossonero, grazie anche al parere decisivo dello svedese, ha deciso di affondare il colpo su un obiettivo di mercato.

Dopo anni in cui il mercato in entrata del Milan si è concentrato su esterni d’attacco, trequartisti, centrocampisti e difensori centrali, ora sembra davvero essere arrivato il momento per i rossoneri di investire pesantemente sul centravanti, sul nuovo numero nove che possa rappresentare presente e futuro del Diavolo.

Dopo aver fatto un buco nell’acqua nelle scelte ed aver portato a Milanello gente che poi ha deluso come Mandzukic, Origi e Jovic, è arrivato il tempo di fare sul serio e regalare al prossimo allenatore del Milan un attaccante forte e giovane che abbia la capacità e l’intraprendenza di prendersi sulle spalle l’attacco rossonero.

Cosa che nelle ultime stagioni sono riusciti a fare soltanto Zlatan Ibrahimovic ed Olivier Giroud. Il primo ha dato l’addio al calcio giocato al termine del campionato scorso, ma già da una stagione e mezza ormai non riusciva più a stare bene ed essere disponibile per la squadra, mentre il secondo saluterà al termine di questa stagione.

Il francese era arrivato proprio per fare il vice-Ibra, ma i continui problemi fisici dello svedese lo hanno fatto diventare in breve tempo il punto di riferimento per l’attacco rossonero. Lui non si è fatto attendere ed è subito risultato decisivo per la vittoria dello Scudetto di due stagioni fa. Poi ancora tanti altri gol importanti e decisivi e la maledizione della maglia numero nove che durava da più di dieci anni che è stata spazzata via in un attimo.

Milan, Zirkzee per il dopo Giroud

Con l’addio del campione francese, però, la Nove rossonera resterà di nuovo orfana e avrà bisogno di un nuovo padrone. In casa Milan sanno che questa sarà una scelta fondamentale e assolutamente da non sbagliare per garantirsi un futuro un po’ più roseo. Almeno da questo punto di vista, però, i dirigenti rossoneri sembrano avere le idee abbastanza chiare.

L’obiettivo numero uno per l’attacco del Diavolo, infatti, è stato individuato in Joshua Zirkzee, attaccante del Bologna che in questa stagione è esploso in tutta la sua classe e la sua bellezza estetica. Autore anche di un discreto bottino di reti, l’olandese sembra essere stato scelto direttamente da Zlatan Ibrahimovic che lo ha individuato come suo erede ed il Milan lo vuole a prescindere da chi sarà il nuovo allenatore.

Zirkzee, unico obiettivo per l’attacco del Milan

In effetti Zirkzee ricorda un po’ il primo Ibra, quello della Juventus, quello che si specchiava troppo spesso nella sua bellezza e non riusciva ad essere cattivo e sempre incisivo sotto porta. La punta rossoblù, autore di una grande campionato e protagonista della storica qualificazione in Champions del suo Bologna, sa che scegliere il Milan significherebbe avere Zlatan come maestro e poter migliorare sempre di più.

Su di lui c’è una clausola rescissoria di 40 milioni di euro che vale fino al 30 giugno e, a differenza di quanto si immaginava fino a qualche settimana fa, può essere esercitata da tutti e non solo dal Bayern Monaco, club da cui il Bologna ha prelevato Zirkzee. I bavaresi, infatti, detengono ancora il 40% sulla futura rivendita del calciatore che sembra aver scelto il Milan. I rossoneri, inoltre, potrebbero inserire nella trattativa anche il riscatto di Saelemaekers che, per circa dieci milioni di euro, diventerebbe tutto del Bologna.