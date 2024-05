Spalletti taglia il Campione d’Europa: non c’è più spazio per lui | Un giocatore del Lecce al suo posto

Mancano alcuni dettagli per quanto riguarda la rosa che il ct azzurro porterà con sé in Germania all’Europeo.

La ultime partite dei vari campionati nazionali europei, le tre finali delle rispettive competizioni continentali per club e poi la stagione 2023/2024, per quel che riguarda i club, andrà in archivio. Come succede ogni due anni, però, molti tra i calciatori delle nostre squadre non potranno andare subito in ferie.

Ad attenderli, infatti, c’è l’appuntamento importante degli Europei di calcio che prenderanno il via il prossimo 14 giugno in Germania. I padroni di casa affronteranno la Scozia nella partita inaugurale del torneo ed il giorno dopo sarà tempo dell’esordio anche per la nostra Nazionale che si troverà di fronte l’Albania.

C’è grande attesa per la Nazionale di Luciano Spalletti che sarà chiamata a difendere lo straordinario ed inaspettato trionfo di tre anni fa quando, in barba ad ogni pronostico, gli azzurri ebbero la meglio su tante formazioni sulla carta più quotate e portarono a casa un Europeo che mancava da ben 53 lunghissimi anni.

Il girone contro Spagna, Croazia e, appunto, Albania non è proibitivo, soprattutto perché agli ottavi di finale ci vanno anche le quattro migliori terze dei sei gironi complessivi. Luciano Spalletti sa che sarà quasi impossibile portare nuovamente a casa l’Europeo, ma cercherà di portare la Nazionale azzurra il più avanti possibile, grazie ad un entusiasmo nuovo e ritrovato.

Nazionale azzurra, decisa l’80% della rosa

Molte Federazioni hanno già diramato la lista dei convocati (o pre-convocati) che disputeranno l’Europeo in Germania. Per l’Italia, invece, ci sono ancora alcuni dubbi che albergano nella mente del commissario tecnico, Luciano Spalletti. Lo stesso ex allenatore del Napoli, in una recente intervista, ha confessato di aver scelto già l’80% della rosa che andrà in Germania.

Per quanto riguarda il restante 20%, invece, il tecnico di Certaldo si affiderà a gente che dimostrerà di volere ed amare la Nazionale più di ogni altra cosa al Mondo. Resta il fatto, però, che i dubbi che restano sono davvero pochi e la lista dei 26 che partiranno per la Germania è pressoché fatta.

Terzo portiere Italia. Dubbio Meret, pronto Falcone

Uno dei dubbi riguarda quello che sarà il terzo portiere che Spalletti si porterà con sé. Sicuri del posto sono Gianluigi Donnarumma e Guglielmo Vicario, mentre non è più blindata la convocazione di Meret. Carnesecchi sembra essere il candidato numero uno a giocarsela con il portiere del Napoli, ma occhio alle sorprese Di Gregorio e Flacone.

Il portiere del Lecce ha disputato una fantastica stagione e con i suoi miracoli ha permesso ai giallorossi di salvarsi con largo anticipo. Wladimiro Falcone ha già ricevuto una convocazione in passato, ma non ha mai esordito e potrebbe ricevere la chiamata più bella della sua carriera e far parte della spedizione azzurra in Germania.