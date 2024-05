Me ne avete preso un altro rotto? | De Rossi sbotta contro la società: il nuovo acquisto è infortunato cronico

L’allenatore giallorosso non approva il possibile arrivo di un calciatore di respiro internazionale, ma con diversi problemi fisici.

Nei prossimi giorni si capirà se la Roma potrà avere ancora qualche chances di partecipare alla prossima, nuovissima Champions League o se si dovrà accontentare di giocare l’Europa League anche nella stagione che verrà. Le ultime speranze dipendono dall’Atalanta che, per permettere al nostro campionato di portare alla prossima Champions anche la sesta in classifica, dovrà vincere la finale di EL contro il Bayer Leverkusen ed arrivare non oltre il quinto posto in Serie A.

La Roma, quindi, dovrà fare un tifo sfegatato per gli orobici nella finale di Dublino in programma mercoledì 22 maggio, ma allo stesso tempo riuscire a tenere dietro in classifica la Lazio che si è portata a meno uno dai giallorossi e insidia il sesto posto dei cugini.

Ancora pochi giorni, quindi, e poi si capirà la competizione europea che la Roma giocherà nella prossima stagione. Da questo poi dipenderà anche il futuro prossimo della società capitolina che ha assolutamente bisogno degli introiti della qualificazione in Champions League per poter avere anche più ampio margine di manovra sul mercato.

Un mercato in entrata che comunque non potrà essere sfavillante e dipenderà, come sempre negli ultimi anni, prima di tutto dalle plusvalenze che la dirigenza romanista riuscirà a portare a casa entro il prossimo 30 giugno.

Roma, i colpi di mercato degli ultimi anni (nel bene o nel male)

Come al solito, però, il mercato in entrata della Roma sarà fatto anche dalle cosiddette occasioni, in prestito o a parametro zero, che si presenteranno nel corso dell’estate. Smalling. Wijnaldum, Dybala, Renato Sanches, Lukaku: sono diversi i nomi importanti ed internazionali che sono arrivati nella Capitale negli ultimi tempi.

Tutti calciatori dal grande spessore internazionale e con un’esperienza ed una classe non indifferente. Calciatori che hanno militato nei migliori club del Mondo e che sono arrivati alla Roma a causa di una carriera in parabola discendente o per riprendersi da annate piene di infortuni o comunque problemi fisici.

Mercato, idea Thiago Alcantara per la Roma

Con alcuni di loro i dividendi raccolti dalla società sono stati comunque di un certo livello, mentre con altri sono stati nulli. Sempre seguendo questa linea di pensiero e filosofica la Roma sta pensando ad un’altra sorpresa per i propri tifosi in vista della prossima estate. Un calciatore importante in scadenza di contratto con il proprio club e che accenderebbe l’entusiasmo dei tifosi.

Si tratta di Thiago Alcantara, centrocampista spagnolo nato in Italia, che lascerà il Liverpool il prossimo 30 giugno, quando scadrà il contratto che lo lega ai Reds. Negli ultimi anni l’ex Barcellona è stato tormentato dagli infortuni e dai problemi fisici, tanto da non riuscire a trovare alcuna continuità, ma la classe resta intatta. Un’atra scommessa intrigante per il club giallorosso che dovrà però essere consapevole del rischio a cui andrebbe incontro.