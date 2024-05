Lotito, gufata retrocessione: solo così può non pagare il talento | Chiamata di mercato di mezzanotte

Il patron della Lazio deve tifare contro un club rivale per riuscire a strappare più facilmente un loro giocatore per la campagna acquisti di quest’estate

Finale di stagione positivo per la Lazio che ha conquistato il pass per la prossima Europa League e guarda con ottimismo verso i prossimi mesi con un nuovo ciclo già intrapreso con Igor Tudor in panchina che ha migliorato il rendimento della squadra da quando è subentrato al dimissionario Maurizio Sarri in questo rush finale di campionato.

Cambiamenti in vista a livello di organico con alcuni senatori con le valigie in mano, da Ciro Immobile a Felipe Anderson, da Pedro ad Alessio Romagnoli, e con il nuovo tecnico che ha già fatto delle scelte drastiche a livello tattico.

Ad esempio le chiavi dell’attacco sono state consegnate a Castellanos che sta ripagando la fiducia del mister con un miglioramento progressivo dell’incisività realizzativa ma con la dirigenza consapevole di doverlo affiancare a una punta più prolifica.

A centrocampo ha colpito invece l’ascesa di Kamada, messo ai margini della rosa da Sarri e al centro del progetto di Tudor, con il rinnovo del giapponese che adesso è molto probabile. Potrebbe invece non essere riscattato Rovella, nonostante l’obbligo imposto dall’accordo con la Juventus.

Un difensore d’esperienza per la Lazio, ora lotta per evitare la retrocessione

In difesa piace molto Sebastiano Luperto, capitano dell’Empoli in piena corsa per la salvezza. Il giocatore ha fatto il punto prima dello scontro diretto decisivo contro l’Udinese, da vincere ad ogni costo per i toscani.

Queste le parole del centrale: “Arrivati a questo punto della stagione, tutte le partite sono fondamentali. Dovremo farci trovare pronti, fare quello che ci chiede il mister e provare a portare a casa il risultato. Dobbiamo crederci, tutti insieme allo stesso modo, lottando fino alla fine. E per fare questo sarà ancora più importante il sostegno dei tifosi, che sono sempre al nostro fianco e che anche a Udine ci daranno una grande mano“.

L’Empoli in Serie B aiuterebbe Luperto ad accettare la destinazione Lazio

Lotito è consapevole che la retrocessione in B dell’Empoli faciliterebbe la trattativa per ingaggiare il giocatore che vorrebbe restare in Serie A e che avrebbe anche la chance di giocarsi le proprie carte con una squadra di fascia alta del nostro campionato.

Luperto è concentrato su queste due decisive ultime partite con la maglia degli azzurri e poi valuterà il suo futuro, con la Lazio pronta a fare un’offerta.