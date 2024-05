“Mi ritiro dal calcio giocato” | Milan, fulmine a ciel sereno: il comunicato devasta i tifosi

Il club rossonero annuncia un addio che farà tristi molti tifosi pronti a vivere giorni complicati in questo finale di stagione.

Una stagione complicatissima e piena di momenti di tensione e complicati, al netto di alcuni attimi anche esaltanti, sta volgendo al termine ed in casa Milan non si fa altro che parlare del nuovo tecnico che verrà scelto dalla società per sostituire Stefano Pioli che sarà sollevato dal suo incarico.

La comunicazione ufficiale verrà quasi sicuramente data nel corso della prossima settimana per permettere ad uno Stadio San Siro gremito in ogni ordine di posto di salutare, in occasione dell’ultimo match casalingo contro la Salernitana in programma nell’ultimo weekend di maggio, di salutare e regalare il giusto tributo ad un tecnico che ha comunque riportato uno Scudetto a Milanello che mancava da 11 anni.

Il match contro la Salernitana, valevole per l’ultima giornata del campionato di Serie A, sarà anche l’occasione per salutare due degli ultimi leader dello spogliatoio del Milan, due tra i calciatori più amati da parte dei tifosi rossoneri negli ultimi anni.

Parliamo di Simon Kjaer ed Olivier Giroud che saluteranno al termine di questa stagione a causa di un contratto che scadrà il prossimo 30 giugno e che non verrà rinnovato. Ancora incerto il futuro del danese, mentre il bomber francese ha già firmato un contratto con i Los Angeles FC, sua nuova squadra dalla prossima stagione.

Pioli, Giroud e Kjaer, contro la Salernitana sarà tempo di saluti

Occhi lucidi e cuori che batteranno quindi a San Siro che sicuramente sarà vestito a festa per salutare Pioli, Giroud e Kjaer, tre tra i protagonisti principali di un Milan che ha saputo riconquistare un posto in Champions League, oltre che lo Scudetto di cui parlavamo prima ed una semifinale di Champions.

Almeno per quella partita, quindi, non ci dovrebbe essere il silenzio e la contestazione dei tifosi rossoneri che, nei match contro Cagliari e Genoa delle ultime settimane, hanno fatto capire alla società di non accontentarsi e di volere il meglio per la propria squadra dal punto di vista del mercato e delle ambizioni future.

Milan, addio al calcio di Laura Fusetti

In questo fine settimana, intanto, sarà già tempo di saluti in casa Milan. Nel pre-gara di Milan-Sampdoria, match in programma sabato 18 maggio e valevole per l’ultima partita del campionato di calcio femminile di Serie A, il PUMA House of Football vivrà un saluto particolare, quello dedicato Laura Fusetti che darà l’addio al calcio giocato.

La Fusetti ha indossato la maglia numero sei del Milan femminile dalla stagione 2018/2019, stagione d’esordio della Prima Squadra femminile rossonera. Un cammino lungo sei stagioni, condito da 135 presenze all’attivo, compresa l’ultima contro la Sampdoria, per lei che ha rappresentato per i rossoneri un simbolo ed è stata la prima calciatrice a raggiungere le 100 presenze con il Diavolo.