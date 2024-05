Ridi ridi, tanto ti odiano come odiano me | Clamoroso Giuntoli, annunciato l’addio: va via con Allegri

Giuntoli, annunciato l’addio alla Juventus. Lascerà la società bianconera al termine del campionato. Andrà via insieme ad Allegri.

Messa in bacheca la 15 esima Coppa Italia della sua storia grazie all’1-0 alla’Atalanta di mercoledì sera, la Juventus di Massimiliano Allegri si prepara a far visita, lunedì alle 20.45, al sorprendente Bologna di Thiago Motta in occasione della 37esima giornata di campionato in Serie A.

Una sfida, quella dello Stadio Dall’Ara, in cui i tecnici delle due formazioni potrebbero decidere di dare spazio a chi quest’anno ha giocato di meno. Avendo infatti messo entrambi in ghiaccio la qualificazione alla prossima Champions League, rossoblù e bianconeri giocheranno con la spensieratezza di chi, arrivato a questo punto, non ha più nulla da chiedere al proprio campionato.

Un campionato, quello 2023-2024 volgente ormai al termine, che la Vecchia Signora, magari con un po’ di fortuna in più, avrebbe potuto concludere anche con la vittoria dello scudetto, sfuggito malamente a causa del pessimo rendimento fatto registrare dalla fine gennaio in poi.

Vincere il tricolore a distanza di quattro anni dall’ultima affermazione datata stagione 2019-2020 avrebbe fatto certamente felice l’ambiente juventino il quale, comunque soddisfatto per quanto fatto dalla squadra, spera di rivedere Vlahovic e compagni protagonisti in Europa e sul tetto d’Italia il prossimo anno.

Juve, ormai vicinissimo l’addio di Allegri

Fresco vincitore della quinta Coppa Italia della sua carriera, che lo ha reso l’allenatore ad aver vinto più volte la competizione, Massimiliano Allegri si appresta a dire addio alla Juventus a distanza di tre anni dal suo ritorno all’ombra bianconera della Mole.

Un ritorno, quello a Torino del tecnico toscano, che, inizialmente apprezzato da tifosi e addetti ai lavori, i quali speravano di rivedere una Juve grintosa e affamata di vittorie come quella del quinquennio 2014-2019, ha completamente tradito le aspettative non portando nulla di nuovo a una squadra che sotto la guida del suo predecessore, Andrea Pirlo, aveva fatto addirittura meglio mettendo in bacheca una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana.

Alcaraz non verrà riscattato dalla Juventus: l’argentino tornerà al Southampton

Sbarcato in prestito dal Southampton sulla sponda bianconera del Po alla fine di gennaio per rinfoltire il reparto centrale della Juventus rimasta orfana di Pogba e Fagioli, Carlos Alcaraz non vestirà, molto probabilmente, la maglia della Vecchia Signora la prossima stagione.

Stando infatti a quanto scritto su X da Cesar Luis Merlo, il club piemontese non sembra essere intenzionato a esercitare il diritto di riscatto da 43 milioni di euro inserito nell’accordo coi Saints per trattenere a Torino il centrocampista argentino che, dato lo scarso impiego da parte di Allegri e la conseguente mancata affermazione in maglia bianconera, dovrebbe, come detto, far ritorno in Inghilterra al termine della stagione.