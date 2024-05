Pilota la mattina, dirigente la sera | Hamilton, cambio di mansione in Ferrari: ecco di cosa si occupa

Il pilota britannico salirà sulla Ferrari dalla prossima stagione e potrebbe aiutare molto anche fuori dalla pista.

La rivoluzione in casa Ferrari è vicina dal cominciare. Cambiamenti che i tifosi sperano possano portare a delle soddisfazioni che ormai mancano da tanto, troppo tempo e che sono costituite principalmente dalla vittoria di qualche Gran Premio e poco altro.

Un Mondiale a Maranello manca dal lontano 2007 quando Kimi Raikonnen vinse, anche abbastanza a sorpresa, quella competizione iridata. Da lì in poi sono illusioni e tante delusioni che non hanno di certo favorito l’entusiasmo in casa Ferrari.

Un entusiasmo che nei mesi scorsi è cresciuto notevolmente grazie all’annuncio della Scuderia di Maranello che ha ufficializzato l’arrivo di Lewis Hamilton, grande campione che ha caratterizzato gli ultimi anni in Formula Uno.

Nonostante non sia più un giovane di primo pelo, l’asso britannico potrà portare migliorie importanti alla scuderia di Maranello e non solo all’interno della pista. La sua esperienza, infatti, potrà essere importante e decisiva anche come consigliere di ingegneri e dirigenti all’interno del box Ferrari.

Hamilton sceglie il suo successore per la Mercedes

Così come lo è in questi ultimi mesi di Mercedes. Il pilota più vincente nella storia della Formula 1, insieme a Michael Schumacher per quanto riguarda i titoli iridati, come detto, è destinato a lasciare la Mercedes alla fine dell’anno ed ha espresso la sua opinione su chi potrebbe sostituirlo nel team.

Hamilton ha affermato che se fosse il team principal probabilmente sceglierebbe Andrea Kimi Antonelli. Queste parole assumono un significato particolare considerando la reputazione di Hamilton e la sua esperienza nel campo automobilistico.

Mercedes, ecco i suggerimenti di Hamilton

La Mercedes, nonostante sia una delle squadre più prestigiose della Formula 1, sta attraversando un periodo difficile, ma l’arrivo di nuovi talenti potrebbe ravvivare lo spirito della squadra e riportarla ai vertici, come ha dimostrato nel periodo tra il 2014 e il 2021.

Durante una conferenza stampa precedente al Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia Romagna, che si svolgerà nel prossimo weekend ad Imola, Hamilton ha discusso su possibili successori, elogiando prima Sainz come un pilota adatto per qualsiasi team, ma esprimendo poi una preferenza per Antonelli, attualmente impegnato nella FIA Formula 2 con il team Prema.