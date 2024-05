Hanno insabbiato tutto | Ferrari, mossa inquietante in scuderia: è saltata la strategia principale

Cambio di strategia in casa Ferrari, i meccanici del Cavallino hanno preso una decisione inaspettata in vista del Gran Premio di Imola

Mancano poche ore al Gran Premio di Imola e c’è grande attesa per la prestazione della Ferrari che ha già dato segnali molto positivi con Charles Leclerc che ha ottenuto il miglior tempo assoluto nella prima sessione di prove libere, mentre il compagno di scuderia Sainz è arrivato terzo.

In un venerdì impegnativo per il Cavallino, legato ai test di comparazione sul nuovo pacchetto di aggiornamenti appena introdotto, si è aggiunto lavoro in più per i meccanici in rosso.

La novità riguarda il montaggio di una terza power unit stagionale nella SF 24 del pilota di Montecarlo, con un cambio del turbo, del motore endomtermico, MGU-H e MGU-K insieme al sistema di scarico.

Questo è avvenuto per questioni precauzionali, dato che la seconda unità era stata introdotta due settimane fa a Miami, mentre la prima aveva completato i cinque Gran Premi di questa nuova stagione che vede la Rossa competitiva.

Cosa è successo nelle ultime ore in casa Ferrari e le possibili conseguenze per la Rossa e Leclerc

La scelta di montare un motore diverso è stata dettata anche dai nuovi aggiornamenti ed è stato lo stesso Enrico Gualtieri a confermare la volontà del team di non volere perdere tempo prezioso e svolgere tutto il programma previsto nelle FP1.

Ciò che rincuora è l’assenza di eventualità penalità per Leclerc dato che nuovi componenti rientrano tra quelli previsti dal Regolamento, ma ovviamente cresce l’apprensione sul lungo periodo. La power unit numero due è stata già spedita a Maranello, ma lo stesso Gualtieri ha tranquillizzato l’ambiente.

Attesa per il Gran Premio di Imola, Verstappen resta il pilota favorito alla vittoria ma la Ferrari ci crede

Verstappen resta il pilota da battere anche in questa annata iniziata circa due mesi fa ma i tifosi potrebbero dare una spinta importante per cercare di vincere nel circuito emiliano che è la seconda casa della Ferrari.

L’attesa del pubblico è alle stelle per poter scoprire se la Rossa riuscirà di nuovo a trionfare nel Gran Premio italiano così come i tifosi che seguiranno la gara dalla televisione. C’è molta curiosità di capire se le prestazioni della macchina potranno avere dei giovamenti da questi cambiamenti che sono avvenuti a ridosso della gara.