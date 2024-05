Chiuso un cerchio, vi amerò per sempre | Leclerc in lacrime: annunciato il ritiro definitivo

L’autista francese, legato ormai da anni alla Ferrari, ha visto chiudersi un capitolo importante della sua carriera.

Continua il periodo di magra in casa Ferrari e soprattutto per tutti i tifosi della Rossa che ormai non gioiscono per la vittoria di un Mondiale da tanto, troppo tempo. Non si placa, nel frattempo, la rabbia e la delusione, ma anche il grande rammarico dopo l’ultimo Gran Premio stagionale di Formula 1.

Lo scorso weekend si è corso sulla pista di Miami e la scuderia di Maranello aveva in pugno la gara, poi andata nelle mani del sorprendente Lando Norris e della sua McLaren. Il pilota della casa tedesca ha potuto così festeggiare il primo trionfo della carriera in Formula 1.

A rimanerci male per quanto accaduto è stato soprattutto Charles Leclerc. Il monegasco ha chiuso al terzo posto, superato da Norris e dal solito Verstappen, ma fino ad un certo punto aveva realmente pensato di poter tornare al successo. Un errore di strategia, invece, ha relegato il ferrarista al terzo posto e ad occupare il gradino più basso del podio.

Lo stesso Leclerc, a fine corsa, ha rilasciato alcune dichiarazioni che sembravano presupporre un’idea errata lanciata dal suo box. Il monegasco, intanto, in questa stagione non è mai andato sotto il quarto posto nei sei gran premi fin qui disputati ma, allo stesso tempo, vede sempre più lontano l’ultimo trionfo in pista che risale addirittura al gran premio d’Austria del luglio 2022.

Ferrari, cambiamenti nel box Leclerc

Nelle ultime ore, intanto, è giunta la notizia di una sorta di rivoluzione in casa Ferrari, ma soprattutto per quel che riguarda proprio Charles Leclerc. Il monegasco, infatti, si separa dal suo ingegnere di pista Xavi Marcos, con cui lavorava insieme dal 2019.

Marcos passerà a lavorare come ingegnere di gara e allo sviluppo di altri progetti aziendali. Il suo posto sarà preso da Bryan Bozzi. Leclerc ha ringraziato Marcos per il tempo trascorso insieme e gli ha augurato buona fortuna per il futuro. Il Predestinato ha ricordato i momenti significativi della sua carriera con l’ormai suo ex ingegnere di pista, come la sua prima pole position e la sua prima vittoria.

Ferrari, il nuovo ingegnere di Leclerc debutterà ad Imola

Leclerc ha anche sottolineato il supporto e l’impegno mostrati da Marcos nel corso di questi anni insieme. Il cambio è stato annunciato dalla Ferrari durante un evento a Fiorano lo scorso 9 maggio, con Bozzi pronto a iniziare la sua collaborazione con Leclerc già dal prossimo 13 maggio.

Bozzi, il nuovo ingegnere di Leclerc, che ha lavorato con la Ferrari per 10 anni, si occupava precedentemente dello sviluppo e delle performance della vettura del pilota monegasco ed è stato coinvolto anche nel gruppo aerodinamico della scuderia. Debutterà nel suo nuovo ruolo già dal prossimo GP in programma a Imola nel weekend prossimo (17-19 maggio).