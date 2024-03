Ferrari, clamorosa indiscrezione: Hamilton da subito per sostituire Sainz | Lo scenario che nessuno immaginava

Il problema occorso al pilota spagnolo ha costretto la Ferrari a ripensare allo staff di questa stagione che è appena cominciata.

Il pilota della Ferrari Carlos Sainz ha dovuto saltare la gara di Jeddah in Arabia Saudita a causa di un problema di appendicite. Dopo aver avvertito malessere già mercoledì, ha tentato di partecipare alle sessioni di libere del giovedì, ma il dolore e la necessità di un intervento chirurgico lo hanno costretto a rinunciare alla gara.

Il pilota spagnolo è stato operato immediatamente ed è stato in grado di recuperare almeno per essere presente all’interno del paddock nella giornata di sabato. Rientrato in Europa, ora attende un periodo di riposo per valutare la sua partecipazione al prossimo Gran Premio in Australia.

In passato, precisamente nel Mondiale del 2022, Alex Albon fu operato d’urgenza, anche lui per l’appendicite e saltò soltanto una gara, tornando in pista due settimane più tardi. Questo precedente, però, non dà la certezza che Sainz in Australia ci sarà perché dipende dalle risposte che il fisico ed il corpo dà singolarmente da persona a persona.

Anche il lungo viaggio verso l’Australia, inoltre, l’adattamento al fuso orario che ritiene un ulteriore sforzo fisico, potrebbe influire sulla partecipazione del pilota madrileno al prossimo GP. Sainz dovrebbe viaggiare nel prossimo fine settimana per arrivare lunedì o martedì prossimo già a Melbourne e poi capire se è in grado o meno di gareggiare.

Sainz non ce la fa? Ecco chi lo sostituisce

Il suo programma di allenamento di routine e della classica tabella di marcia è stato chiaramente interrotto per dare modo di recuperare dopo l’intervento. Anche questo aspetto, quindi, in ottica recupero per l’Australia va tenuto fortemente in considerazione. Il piano del team di Maranello prevede comunque che Sainz viaggi con la squadra e poi la decisione finale verrà presa il venerdì prima della prima sessione di prove.

Nel caso Sainz non fosse in grado di recuperare in tempo per Melbourne, al suo posto sulla SF-24 salirà nuovamente Oliver Bearman, settimo a Jeddah e che ha destato un’ottima impressione. Il giovane pilota sarà comunque presente a Melbourne per la tappa di Formula 2, poi capirà se sarà chiamato in causa ancora una volta.

Il sogno irrealizzabile dei tifosi della Ferrari

Nelle ultime ore i tifosi ferraristi hanno sognato uno scenario che anticiperebbe quello che succederà tra poco meno di un anno e che qualche settimana fa ha cominciato a stuzzicare i loro sogni e le loro fantasie. La loro richiesta era di vedere Lewis Hamilton già alla guida della SF-24 per questa stagione.

Un anticipo di quello che succederà dalla prossima stagione, insomma, che però non è realisticamente possibile. Hamilton, infatti, ha un contratto con la Mercedes e che lo lega fino al 31 dicembre e prima di quella data non può guidare nessun altra monoposto. I tifosi della Rossa, insomma, per vederlo sulla Ferrari dovranno ancora aspettare qualche mese.