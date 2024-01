La macchina non c’entra niente | Verstappen, bordata clamorosa contro i piloti Ferrari: “Bisogna adattarsi”

Verstappen dice la sua sulla mancata competitività della Ferrari nella passata stagione, con il pilota della Red Bull che ha stravinto il titolo

Da tre anni Max Verstappen è il campione da battere in Formula 1. Tre titoli del Mondo consecutivi, con l’olandese che a vinto quasi 4 Gran Premi su 5 disputati nelle ultime due stagioni, conquistando lo scorso campionato con un anticipo storico sugli avversari. Sarà ancora lui il pilota che partirà favorito ai nastri di partenza, convinto di poter bissare le prestazioni sontuose a cui ha abituato la propria scuderia e i calorosi tifosi della Red Bull.

Nel 2023 ha vinto 19 delle 22 corse a cui ha preso parte, un vero e proprio record per lo sport in questione, a testimonianza di quanto sia difficile tenere testa al talento dei Paesi Bassi, che ha fatto le fortune anche del suo team, salito ancora una volta sul tetto del Mondo.

Manca circa un mese alla prima gara stagionale e la preparazione è già partita, con tutti i piloti desiderosi di scendere di nuovo in pista per sfidarsi e stupire tutti gli appassionati di questo sport, molto amato anche in Italia.

Sono piovute critiche ingiustificate nelle ultime ore nei suoi confronti secondo le quali le macchine siano costruite secondo le proprie esigenze, quando in realtà ha sostenuto con forza che anche lui deve imparare a convivere con le modifiche della propria vettura.

Verstappen si difende, non vuole favoritismi

Queste le parole di Verstappen con cui ha chiarito la sua posizione in merito: “Quando le persone mi chiedono quale sia il mio stile di guida faccio fatica a rispondere perché si tratta di essere in grado di adattarsi a determinate situazioni o anche di cosa piace alla macchina”.

Aggiunge, inoltre, sempre a Motorsport.com, quanto segue: “Chiaro che vorrei più grip. Ce ne sono tante di cose che vorrei ma alcune cose non sono realistiche. Quindi mi adatto semplicemente alla macchina che mi viene data”.

La capacità di adattarsi, ecco cosa manca alla Ferrari

Sembra proprio questo quello che sia mancato ai piloti della Ferrari per riuscire a tenere testa alle prestazioni di Verstappen. Leclerc e Sainz proveranno a sovvertire i pronostici e a dimostrare un maggiore adattamento alla vettura Rossa.

Il campione del Mondo conclude il suo ragionamento in questo modo: “Durante l’anno, il team applica semplicemente degli aggiornamenti alla vettura per renderla più veloce. Non per cercare di seguire una certa direzione di equilibrio o altro, È solo il carico complessivo, l’aderenza complessiva, che si guadagna con gli aggiornamenti. Sono abbastanza soddisfatto del comportamento della vettura, ma se quest’ultima è un po’ più sottosterzante devo adattare la mia guida a questo”.