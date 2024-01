Mi dispiace, i soldi hanno fatto la differenza | Leclerc, l’annuncio ha spiazzato tutti: cifre e dettagli del trasferimento

La dichiarazione sorprendente di Leclerc non lascia dubbi, per lui già pronto il trasferimento, l’offerta economica è stata decisiva

Tra poche settimane avrà inizio la nuova stagione di Formula Uno con la Ferrari che si sta preparando per cercare di migliorare il rendimento della scorsa annata. La macchina è stata testata ed è pronta a dare il massimo in tutti i circuiti, provando a tornare al vertice come la sua gloriosa storia la obbliga. Leclerc e Sainz proveranno a porre fine al dominio della Red Bull che ha vinto con largo anticipo e merito grazie al talento di Max Verstappen.

Quest’ultimo, insieme a Leclerc, è stato protagonista di una sessione congiunta con i media e hanno discusso delle rispettive carriere iniziate nello stesso periodo e con un percorso simile.

Charles è passato attraverso i ranghi di GP3 e ha vinto il titolo di Formula 2 sostenuto dalla Ferrari. Queste le sue parole: “Ovviamente quando sei giovane, e sei nel karting, la F1 sembra così lontana che, per me non era ovvio che avrei finito in F1 un giorno“.

Parla poi al plurale con un pensiero condiviso anche con il collega e il rivale: “Sapevamo che eravamo molto veloci perché eravamo già competitivi nel karting e ogni volta che cambiavamo categoria, saremmo sempre stati competitivi“.

Charles Leclerc e la cruda verità raccontata ai media

Sempre secondo Leclerc, il passaggio da una categoria all’altra è spesso questione di denaro e non di talento, condizione necessaria ma non sufficiente, questo perché è diventato sempre più costoso finanziare la carriera di un giovane pilota fino al vertice, senza contare la fortuna e le circostanze.

Entrambi i piloti adesso stanno mostrando in pista una grande dimostrazione di abilità di gara e rispetto che risale ai loro giorni da giovani che corrono in kart, oltre che una stima reciproca che è stata evidente anche in questo frangente pubblico.

Il talento mostrato già da piccoli, ora Leclerc e Verstappen ai vertici della F1

Verstappen ha aggiunto e condiviso la speranza che tutti e due avrebbero poi avuto una carriera importante: “Ho sempre pensato che, se avessi fatto il salto in F1, anche Charles lo avrebbe fatto. Si può vedere già da una giovane età, i piloti davvero forti, quello che erano”.

Manca poco e li vedremo di nuovo contro in pista a gareggiare e fare il loro meglio per battere gli agguerriti avversari. Ci sarà da divertirsi per gli appassionati, si prevede un’altra stagione spettacolare e tutta da vivere.