Formula 1, succede il finimondo | Titolo 2023 riassegnato d’ufficio: Hamilton vince ancora

Putiferio improvviso in Formula Uno, il titolo di campione torna a Lewis Hamilton, per il pilota britannico un trionfo inaspettato

Terminato poco meno di un mese fa il campionato 2023 di Formula 1. 22 gare con un trionfatore, Max Verstappen, capace di battere ogni record di punti e vincere con ben sei turni d’anticipo. Merito dell’efficacia di una macchina, la Red Bull, che ha superato le scuderie avversarie, con Perez al secondo posto. La Ferrari che si è dovuta accontentare di un quinto e di un settimo posto con Leclerc e Sainz, chiamati a migliorarsi il prossimo anno.

Terzo posto per Lewis Hamilton e la sua Mercedes. Per il pilota britannico un risultato importante ma un lento declino che negli ultimi anni lo ha portato lontano dalle sue abituali posizioni.

Al Galà FIA di Baku è successo un episodio increscioso. Un premio era finito nelle mani di un ragazzo azero, presente nella serata organizzata dalla Federazione per sancire la conclusione della stagione 2023. Questo aveva pubblicato diverse foto sui social ringraziando Hamilton per il regalo.

In realtà si è trattato di un equivoco, spiegato poco dopo. Il campione britannico aveva scambiato questo giovane per l’addetto della FIA incaricato di prendere in custodia il premio per portarlo poi alla sede del team Mercedes.

Lewis Hamilton e il premio perso e poi di nuovo consegnato alla Mercedes

Il ragazzo, invece, aveva creduto che Hamilton avesse deciso di donargli il trofeo. Ora lo stesso giovane, che su Twitter/X aveva pubblicato anche diversi scatti della serata, ha deciso di cancellare il proprio profilo.

Una curiosa telenovela che ha avuto il lieto fine con il premio che è tornato nelle mani della federazione, la quale si sta attivando per farlo recapitare al team Mercedes a Brackley.

Hamilton e l’episodio che lo ha coinvolto, adesso è tutto risolto

Inizialmente si era anche sparsa la voce che Hamilton avesse voluto boicottare il trofeo ricevuto come gesto polemico contro la FIA, impegnata nei giorni scorsi in una querelle.

La stessa Mercedes aveva poi smentito questa versione dei fatti, confermando come il premio conseguito da Hamilton fosse atteso in sede. Tutto risolto quindi, con tanto di scuse da parte dei personaggi coinvolti nella vicenda, terminata con un sospiro di sollievo e qualche risata. Adesso testa al 2024 e alla nuova stagione che avrà inizio a marzo.