Hamilton-Mercedes: fine della corsa | Lo conferma il team principal: nasce la coppia dei sogni

Arriva l’indiscrezione dal Regno Unito: il sette volte campione del mondo è pronto a cambiare scuderia e “allearsi” con il rivale.

I fuochi d’artificio alla bandiera a scacchi del Gran Premio di Abu Dhabi non hanno rappresentato soltanto la fine della gara, ma anche dell’intero campionato. Un campionato che ha avuto un unico padrone, Max Verstappen, che ha cannibalizzato tutto: 12 pole position; 19 vittorie su 22 (record), di cui 10 consecutive (altro record) a cavallo tra Miami (7 maggio) e Monza (3 settembre); 575 punti, superando il suo stesso record dello scorso anno (454).

Il terzo titolo è stato il meno spettacolare, il meno avvincente ma senza dubbio quello che verrà ricordato un giorno, quando appenderà i guanti da piloti al chiodo. Una stagione assolutamente indimenticabile, in cui ha collezionato più del doppio dei punti del secondo classificato… che comunque corre con la sua stessa vettura (Perez, 285).

Alle loro spalle, il primo non-Red Bull, è Lewis Hamilton. Nessuna sorpresa, il pilota inglese l’aveva già annunciato prima dell’inizio del mondiale che sarebbe stata un’altra annata di transizione, in cui si sarebbe potuto sperare al massimo di concludere un weekend davanti a tutto (cosa che non è accaduta).

È così, per il secondo anno consecutivo, il sette volte iridato non è riuscito a centrare neanche una vittoria, dopo esserci sempre riuscito almeno una volta nelle sue prime quattordici stagioni in F1.

Futuro

Il prossimo gennaio il pilota Mercedes compirà 39 anni, avvicinandosi ulteriormente all’ultima corsa della sua carriera. Il ritiro, però, non è ancora all’orizzonte. C’è ancora molta voglia di schiacciare a martello sull’acceleratore, gareggiare e provare a superare Schumacher. Aiutano sicuramente, a trovare le motivazioni, anche i 126 milioni di dollari che la Mercedes gli ha garantito fino al 2025.

Ma resterà davvero in Mercedes? Christian Horner, team manager della Red Bull, ha rivelato ai microfoni del quotidiano Daily Mail di aver imbastito diverse conversazioni con Hamilton circa un suo futuro nella scuderia austriaca: «[…] Di recente, all’inizio del 2023, c’è stato un sondaggio per verificare se ci fosse qualche interesse da parte nostra». Max e Lewis insieme? Potrebbe accadere davvero.

E il rosso…

Horner ha anche dichiarato che Hamilton avrebbe avuto contatti anche con la Ferrari: «Ha incontrato anche John Elkann. Penso che ci siano state trattative serie intorno al weekend del GP di Monaco. Ci sono state sicuramente delle chiacchierate, forse anche con Vasseur».

Nelle ore successive è arrivata la secca smentita da parte del pilota, oltre a una reazione stizzita da parte di Toto Wolf: «Non capiamo perché inventare queste cose».