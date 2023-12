Bomba Verstappen: arriva l’annuncio | In Ferrari il prossimo anno, lo ha convinto l’amico Alonso

Max Verstappen e la Ferrari mai così vicini, il campione della Formula 1 sembra essere stato convinto dal collega Alonso

Max Verstappen ha dominato l’ultima stagione di Formula 1, conquistando il terzo titolo personale in carriera. Il pilota olandese ha doppiato i punti dei diretti concorrenti, battendo ogni record e conquistando il trofeo con ben sei gare d’anticipo. Un risultato incredibile che testimonia la grandezza di uno sportivo che può aprire un ciclo vincente.

La Red Bull si coccola il suo campione, felice del trionfo anche come scuderia, grazie al secondo posto del collega spagnolo Perez. In attesa dell’inizio del prossimo campionato, previsto per marzo, si fanno però ipotesi su possibili cambi di pilota.

Prima di questo, Verstappen vorrebbe seguire l’esempio di un altro campione sportivo, stavolta delle moto, cioè l’italiano Valentino Rossi, che ha vinto di recente la Road to Le Mans e Gara 2 a Misano del Fanatec GT World Challenge.

Nel 2024 il campione della Moto GP farà il proprio debutto nel FIA WEC ed alla 24 ore di Le Mans, restando con il team belga di Vincent Vosse e continuando a correre con la BMW M4 GT3.

Verstappen sogna di correre la 24 ore di Le Mans

La 24 ore di Le Mans è sicuramente la gara più importante del globo, con la Ferrari che ha trionfato lo scorso giugno con la nuova Hypercar, denominata 499P. Max Verstappen vuole correrla e condividere quest’esperienza insieme al collega e amico di sempre Fernando Alonso.

Ecco le sue parole: “Sogno di correre la 24 ore di Le Mans, ci sono già stato con mio padre e voglio rivivere quell’atmosfera che è assolutamente unica. Ne ho parlato con Fernando Alonso e mi ha detto che correbbe correrla con me in futuro“.

Alonso come possibile compagno di squadra

Un altro sogno nel cassetto per lui: “Sarebbe bello anche provare una MotoGP prima o poi, ma è chiaro che Le Mans resta qualcosa di incredibile. Vedi gli spettatori sulle tribune che restano lì per 24 ore, per vedere la corsa anche di notte“.

Infine spiega che vorrebbe Alonso come compagno per la gara di Le Mans per il seguente motivo: “Ci sono tanti colpi di scena, si guida anche all’alba. Inoltre, a Le Mans non c’è un peso minimo per i piloti, quindi, io che sono pesante, avrei bisogno di un compagno di squadra leggero, e Fernando sarebbe perfetto“.