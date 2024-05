Giuntoli si tradisce: la storia del ‘progetto giovani’ era fuffa | Pronto un parametro 0 ultratrentenne

Il Football Director della Juventus, dopo la scelta del nuovo tecnico, comincerà a lavorare sul mercato in entrata.

Ormai è ufficiale. Massimiliano Allegri non sarà più l’allenatore della Juventus nella prossima stagione. Il tecnico livornese, dopo quanto avvenuto al termine della finale di Coppa Italia contro l’Atalanta e a seguito degli atteggiamenti irriguardosi avuti nei confronti della classe arbitrale, di alcuni giornalisti e del dirigente Giuntoli, è stato esonerato con effetto immediato.

Non solo non sarà il tecnico della Juve in vista della prossima stagione, quindi, ma Allegri non siederà sulla panchina bianconera nemmeno nelle ultime due partite di campionato. Match contro Bologna e Monza che saranno abbastanza inutili vista la qualificazione alla prossima Champions League già ottenuta nello scorso weekend.

Si chiude con un colpo di scena, quindi, e con un esonero immediato la seconda avventura di Massimiliano Allegri sulla panchina della Juventus. Il tecnico toscano lascia dopo un’altra, la quinta, Coppa Italia vinta e tre stagioni complicatissime in cui sono stati molto di più i momenti difficili e di tensione rispetto a quelli positivi.

Ora, nelle prossime settimane, ma forse anche prima, sarà annunciato il nuovo allenatore che sarà chiamato ad allenare la Juve nei prossimi anni e ad aprire un nuovo progetto. La scelta sembra essere ricaduta su Thiago Motta che ora dovrà sciogliere le sue riserve e decidere se accettare la proposta bianconera o continuare a Bologna.

Giuntoli, la missione per il mercato estivo

Dopo sarà tempo di calciomercato. Cristiano Giuntoli sa che la squadra andrà rinforzata, ma sa anche che la società non gli darà un’illimitata disponibilità economica. Anzi. Il nuovo Football Director bianconero dovrà essere bravo a cogliere le occasioni e ad ottimizzare la liquidità che avrà a disposizione, magari anche intingendo da alcune cessioni.

La società bianconera si è già espressa e vuole costruire una squadra che possa puntare sui giovani e che allo stesso tempo abbassi il monte ingaggi che resta il più alto e oneroso della Serie A. Accanto ad acquisti di giovani di belle speranze, però, ci potranno essere anche quelli di calciatori a parametro zero che possano andare a migliorare esperienza e carisma della squadra.

Mercato, Juve su Matip

In quest’ottica ecco spuntare il nome di Joel Matip, difensore che il 30 giugno resterà svincolato dopo tanti anni di carriera al Liverpool. Il camerunese lascia dopo un periodo di otto stagioni durante il quale ha aiutato il club a vivere alcuni dei suoi momenti più memorabili.

Il 32enne è pronto a intraprendere un nuovo capitolo della sua carriera dopo aver vestito per ben sono 201 volte la maglia gloriosa dei Reds ed aver segnato anche 11 gol. Sette i trofei conquistati, compresi i successi in Champions League e Premier League. Matip interessa alla Juve per rinforzare la difesa che potrebbe anche vedere la cessione di Bremer in estate se dovesse arrivare l’offerta giusta.