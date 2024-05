Spalletti, convocazione a sorpresa: ha vinto ancora Balotelli | Predetto tutto con largo anticipo

Il commissario tecnico della Nazionale azzurra dovrà a breve comunicare i nomi degli azzurri che parteciperanno ad Euro 2024.

Ormai ci siamo. Poche settimane al termine delle competizioni europee per club e dei vari campionati nazionali e poi sarà tempo di Europeo in Germania. Il 14 giugno si aprirà la competizione continentale, mentre sarà il giorno dopo, il 15 giugno, l’esordio della nostra Italia.

Nazionale azzurra che sarà chiamata a difendere il titolo conquistato tre anni fa a Londra ed in maniera abbastanza inaspettata e sorprendente e che comincerà a farlo nel match contro l’Albania che si disputerà tra meno di un mese. Spagna e Croazia le altre due avversarie di un girone che la squadra di Spalletti dovrà superare per qualificarsi alla fase successiva.

Tra pochi giorni il commissario tecnico azzurro sarà chiamato a diramare la lista dei 26 che partiranno per la spedizione tedesca. Le scelte sono pressoché fatte, ma alcuni dubbi continuano a circolare nella mente dell’ex tecnico del Napoli.

Soprattutto per quanto riguarda gli attaccanti, punte centrali ed esterni, ci potrebbero essere ancora delle possibili sorprese. Mentre appare assai scontata la chiamata per Giacomo Raspadori, Matteo Retegui, Gianluca Scamacca e Federico Chiesa, Spalletti dovrà decidere chi portare tra Mattia Zaccagni, Matteo Politano e Riccardo Orsolini.

Nazionale, Zaniolo out per l’Europeo

Nel frattempo una brutta tegola si è abbattuta sulla Nazionale e sul ct azzurro. Nicolò Zaniolo, infatti, è uscito anzitempo nel match contro il Liverpool di campionato e le sue condizioni hanno subito allarmato. L’esterno dell’Aston Villa, infatti, ha riportato un infortunio abbastanza serio e gli esami strumentali svolti nelle ore successive hanno evidenziato una microfrattura al piede.

Un mese di stop per Zaniolo che quindi sarà costretto a saltare anche l’Europeo in Germania dopo quello di tre anni fa che non lo vide protagonista a causa della rottura del legamento crociato del ginocchio. Per Zaniolo l’ennesima beffa di una carriera tormentata, fin qui, mentre per Spalletti la necessità di trovare un sostituto. Una delle idee delle ultime ore porterebbe al trequartista del Monza, Andrea Colpani.

Italia, Colpani spera ancora nella chiamata di Spalletti

El Flaco ha disputato una grande stagione in Brianza, soprattutto nella prima parte, e sembra essere uno dei talenti italiani in rampa di lancio. Già pupillo di Mario Balotelli ai tempi in cui dividevano lo spogliatoio dei biancorossi, Colpani potrebbe essere la sorpresa di Spalletti ed essere convocato per la seconda volta, dopo la prima di qualche mese fa, in Nazionale.

Il ragazzo non ha ancora esordito in maglia azzurra, ma ha dimostrato di avere talento e classe da vendere oltre ad una grande propensione alla giocata che favorisca il compagno in zona gol o che apra gli spazi per sé stesso in area avversaria. Lui o un altro esterno? Spalletti deciderà a breve.