È saltato il licenziamento! | Allegri, colpo di scena clamoroso: intervenuto Andrea Agnelli in persona

Quello che sembrava un licenziamento praticamente sicuro sembra essere clamorosamente saltato: merito di Andrea Agnelli.

Sembrava questione di ore, se non minuti, il licenziamento di Max Allegri dalla carica di allenatore della Juventus. Il turbolento finale di Coppa Italia sarebbe potuta essere la goccia che avrebbe fatto crepare un vaso già delicato di suo, i cui cocci erano stati tenuti insieme a fatica in questi mesi.

E invece, così non è stato e non sarà. Secondo quanto riportato dal giornalista Luca Momblano, l’ipotesi più percorribile che si sta prospettando è quella di una separazione congiunta, mediata dal grande amico nonchè ex presidente Andrea Agnelli. Una sorta di lieto fine, rispettoso per tutti i protagonisti di questa vicenda.

Per Giuntoli, che da oggi (si attende il comunicato a breve) potrà cominciare il suo regno incontrastato alla Juventus da uomo copertina assoluto.

Per Allegri, che in questi anni ci ha sempre messo la faccia, ponendo il suo bene e quello della società sullo stesso piano.

La più pragmatica delle considerazioni da fare è che, con ogni probabilità, la buonuscita chiuderà ogni diritto economico che il tecnico livornese potrà elargire dalla prossima stagione (il contratto sarebbe scaduto nel giugno del 2025), ponendolo di fatto come libero di accettare una nuova panchina.