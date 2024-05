Lotito, pescato il nuovo Pogba: arriva in prestito | Avvisato il PSG con una pec, prenderà subito la 10

La Lazio rinforza il proprio centrocampo con un giovane talento che arriva nella Capitale in prestito dal Paris Saint Germain, sarà il nuovo Pogba?

Non è arrivata la qualificazione alla Champions League ma confermarsi in Europa non era scontato quando due mesi fa, in un inizio di settimana turbolento, Maurizio Sarri si è dimesso da allenatore della Lazio. Da quel momento la squadra è stata affidata a Igor Tudor che ha subito preso le redini dello spogliatoio. Dopo pochi allenamenti ha già preso delle scelte importanti, cercando di apportare il proprio gioco e i risultati sono andati in crescendo.

Un breve periodo funzionale a gettare le basi per un nuovo ciclo che si concretizzerà con la prossima stagione in cui i biancocelesti cercheranno di migliorare la continuità di risultati che non c’è stata prima dell’arrivo dell’ex tecnico del Marsiglia.

Un organico che potrebbe subire diversi cambiamenti, con l’addio quasi certo di Pedro e di Felipe Anderson, quello probabile di Luis Alberto e di Alessio Romagnoli e con il direttore sportivo Fabiani che cercherà di individuare i profili migliori a rendere più agevole il compito del mister.

Potrebbero essere ceduti in mezzo al campo anche Cataldi e Rovella, due giovani che non sono stati molto considerati nelle scelte tecniche da Tudor e che chiederanno più spazio o di trasferirsi altrove.

Una giovane promessa si sta facendo notare con la maglia del PSG

E a centrocampo, sugli esterni, un possibile innesto potrebbe essere Yoram Zague. Il classe 2006 ha festeggiato nel migliore dei modi la maggiore età siglando la sua prima rete da professionista con la maglia del Paris Saint Germain nel match vinto dai campion di Francia contro il Nizza.

A poco più di un mese dalla sua prima apparizione in prima squadra contro il Clermont, il prodotto del settore giovanile, che quel giorno ricevette i complimenti di Luis Enrique, è riuscito a timbrare il cartellino alla sua quarta presenza.

Zague può arrivare in prestito, la Lazio garantisce il dovuto spazio alla stellina dei francesi

Il suo possibile approdo nella Capitale non è da escludere con la formula del prestito dato che i parigini non garantiscono alla sua promessa il dovuto spazio.

In Italia potrebbe crescere per poi tornare con maggiore consapevolezza a giocarsi le sue carte sulla riva della Senna, con Tudor che saprebbe valorizzarne il potenziale che già ha fatto intravedere nell’ultimo periodo.