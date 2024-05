Pioli rimane in panchina, arriva la conferma DEFINITIVA | Una sola condizione per tornare ON FIRE

Stefano Pioli pronto per restare in panchina, l’attuale tecnico del Milan non ha intenzione di dire basta, la società vuole darli fiducia

Le critiche nei suoi confronti sono state a detta di molti eccessive dato il rendimento di questa stagione ma ha le spalle larghe per potersi ritenere comunque soddisfatto del percorso compiuto negli ultimi 12 mesi che confermano comunque una crescita costante da quando si è seduto cinque anni fa sulla panchina del club. Stefano Pioli è quindi vicino a concludere la sua parentesi da allenatore del Milan, con la dirigenza propensa a cambiare guida tecnica.

L’ipotesi della società sono quelle di puntare su un profilo internazionale, con Conceicao e Fonseca che sono i più papabili a prendere il posto del mister emiliano per gestire lo spogliatoio rossonero nella stagione a venire.

Eppure il secondo posto in classifica non è un piazzamento scontato, soprattutto dato che la passata estate la rosa è stata soggetta a molti cambiamenti con ben 10 nuovi arrivi che si sono dovuti integrare con gli schemi dell’allenatore e ambientare nel campionato italiano.

Ma questo non è bastato per continuare con Pioli, con la speranza della piazza che questa scelta non sia nefasta date le incognite che comporta, soprattutto se sarà un mister straniero a dirigere l’organico del Diavolo.

Due opzioni per il futuro di Pioli, non c’è solo la Serie A

Stefano Pioli è stato accostato, invece, alla panchina del Napoli con De Laurentiis che vuole un allenatore che conosce bene la Serie A e che ha la giusta esperienza per evitare di non ripetere la stagione disastrosa che sta per concludersi.

Ma non è da escludere che nemmeno che possa ripartire dall’estero, in particolar modo dalla Turchia con il Fenerbache che è alla ricerca di un mister con il curriculum e le idee calcistiche di Pioli, che sarebbe accolto con entusiasmo da tutta la piazza.

Pioli pronto per ripartire da una panchina di prestigio, vuole far ricredere tutti

Pioli che ha raggiunto il proprio apice proprio con il Milan, riuscendo a vincere il suo primo e sinora ultimo Scudetto da allenatore, dopo una lunga gavetta in diversi club di medio-bassa fascia del nostro campionato.

Adesso gode della stima di tanti addetti ai lavori e questo agevola il suo possibile immediato ritorno su una panchina importante per cercare di far ricredere i vertici rossoneri che adesso lo stanno cacciando via.