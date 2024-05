Lo prendiamo in stile Gatti: dalla Serie D per pagarlo meno | Spoilerone Giuntoli: scelto il nuovo terzino

La Juventus torna a pescare in Serie D, dopo il blitz che portò in bianconero Gatti arriva la nuova scommessa per i bianconeri

Tempo di guardare al futuro per la Juventus. Il campo ha dato dei verdetti positivi per i bianconeri. Nella settimana che decideva le sorti della stagione è arrivata prima la matematica qualificazione in Champions e poi la vittoria della Coppa Italia e il primo trofeo della seconda parentesi sulla panchina della Vecchia Signora per Max Allegri, la ciliegina sulla torta di un ciclo meno glorioso del precedente ma funzionale a gettare delle nuove basi.

Adesso c’è da pensare a rafforzare l’attuale rosa che si è fatta trovare pronta quando serviva ma che dovrà aumentare a livello numerico e di qualità per poter tornare a lottare per lo Scudetto e poter dire la propria in campo internazionale.

Nelle casse della società il ritorno nella massima competizione europea porta quasi 100 milioni che serviranno per il bilancio ma anche per poter finanziare qualche operazione in entrata, con Giuntoli che ha una lunga lista di giocatori nel mirino.

Ma il merito del nuovo direttore sportivo bianconero sarà valutato anche nella sua capacità di scovare talenti a basso costo per poter poi effettuare delle plusvalenze importanti, fatto a cui aveva abituato il Napoli.

Dalla Serie D alla Juventus, un sogno che potrebbe avverarsi per l’esperto difensore del Fanfulla

Il ds bianconero Cristiano Giuntoli potrebbe pescare anche in Serie D. Non si tratterebbe di una novità per la Juventus data la gavetta compiuta da Federico Gatti poi prelevato dai bianconeri dopo essersi fatto notare con la maglia del Frosinone.

La nuova scommessa dei piemontesi potrebbe essere Gabriele Premoli, duttile difensore in forza al Fanfulla in Serie D, per il quale in estate potrebbero aprirsi le porte del professionismo dopo una carriera tutta giocata finora a livello dilettantistico.

Il presente e il futuro di Premoli, un centrale con il vizio del goal

Sei reti in campionato, un bottino importante per un centrale e grande personalità nel reparto del club che ha concluso il girone D a metà classifica.

La Juventus medita se aggregarlo subito alla prima squadra nel ritiro estivo o se mandarlo in prestito in Lega Pro o in Serie B per testarne le capacità.