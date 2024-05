Ausilio, ecco il venerdì nero dell’Inter: cessione annunciata direttamente dall’agente | Addio alla roccia

Il club nerazzurro comincia a pensare ad alcune cessioni per effettuare plusvalenze fondamentali in vista del mercato.

La stagione dell’Inter è stata straordinaria e si appresta a vivere i suoi due atti conclusivi. Dopo la festa in città, il pullman scoperto e le celebrazioni delle settimane scorse, domenica pomeriggio, al termine dell’ultimo match casalingo contro la Lazio, sarà tempo di concerti, ospiti importanti e consegna della coppa da parte della Lega Calcio.

Simone Inzaghi vuole comunque che ci siano due vittorie negli ultimi due match per riuscire a portare a casa un risultato storico, come quello di superare il record di punti realizzato dall’Inter di Roberto Mancini nell’epoca dei tre punti a partita.

I dirigenti interisti, invece, già da tempo stanno pensando alla costruzione della squadra ed alla possibilità di migliorare e rendere maggiormente competitiva una rosa che sembra comunque già fortissima. La prossima stagione, però, ci sarà la nuova Champions League ed il Mondiale per club rinnovato che si giocherà in estate.

L’Inter vuole arrivare a queste due competizioni preparata ed essere competitiva per poter fare il meglio possibile. Non si può dimenticare, inoltre, che l’altro grande obiettivo nerazzurro è quello di confermarsi in Italia per provare a vincere il secondo Scudetto consecutivo e mettere un punto esclamativo sul dominio territoriale.

Inter, un tesoretto che può arrivare dai ragazzi in prestito

Per ottenere la massima competitività anche nella prossima stagione sono già al lavoro il direttore sportivo Piero Ausilio e l’amministratore delegato Giuseppe Marotta. La coppia ha già dimostrato di funzionare alla grande ed ha cominciato da tempo il lavoro in ottica mercato in entrata. Non bisogna dimenticare, però, che il club ha bisogno di fare delle cessioni e delle plusvalenze importanti per continuare a rinforzare la rosa.

In uscita dall’Inter ci potrebbe essere senz’altro Denzel Dumfries, esterno destro che non ha rinnovato il contratto in scadenza nel giugno 2025, oltre ad alcuni ragazzi che sono in prestito in giro per l’Europa e potrebbero rappresentare un tesoretto importante per le casse nerazzurre. Parliamo del portiere Stankovic, del centrocampista Agoumé e del difensore Vanheusden.

Vanheusden, lo Standard spera in uno sconto da parte dell’Inter

Quest’ultimo è di proprietà dell’Inter, maglia vestita in passato nei campionati Primavera, ma non ha mai esordito con il club nerazzurro. Standard Liegi, Genoa, Az Alkmaar sono le squadre in cui ha giocato il difensore classe 1999 che durante l’estate scorso è tornato nel club belga.

Una stagione positiva quella attuale per lui che nel prossimo weekend potrebbe toccare il traguardo delle 100 presenze ufficiali con il club di Liegi. Traguardo importante sottolineato anche dal padre del ragazzo. Quest’ultimo ha fatto il punto della situazione circa il figlio che è in prestito allo Standard con diritto di riscatto fissato a sette milioni di euro dall’Inter. Una cifra che il club belga non può pagare e spera che i nerazzurri possano ridurre in qualche modo.