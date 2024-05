Marotta, bonifico insospettabile: ha fatto plusvalenza anche con un ragazzino | Debiti ripianati

L’amministratore delegato nerazzurro si è specializzato in questi anni nel riuscire a trarre il meglio dalle cessioni e dai calciatori in esubero.

Manca davvero soltanto qualche dettaglio e poi l’Inter potrà contare sul prestito del Fondo Pimco di oltre 400 milioni di euro che andrà ad azzerare quello con il fondo Oaktree e potrà garantire ai dirigenti interisti la possibilità di continuare con tranquillità il loro lavoro ed i progetti in vista del futuro.

Un futuro che appare radioso e sicuramente vedrà i nerazzurri ancora come la squadra da battere nel nostro Campionato. Nella prossima stagione, infatti, l’Inter partirà con l’obiettivo di rivincere lo Scudetto e continuare a dominare in Italia, ma anche con quello di essere maggiormente competitivo in Europa ed al prossimo Mondiale per club in programma a giugno 2025.

I dirigenti nerazzurri, Beppe Marotta e Piero Ausilio in primis, d’altronde, hanno cominciato a pensare alla prossima stagione già da tempo. Sono ormai realtà da mesi, infatti, gli arrivi di Piotr Zielinski e Mehdi Taremi che arriveranno ad Appiano Gentile a luglio dopo la fine del loro rapporto lavorativo rispettivamente con Napoli e Porto.

Le prossime mosse della dirigenza nerazzurra saranno quelle di chiudere i rinnovi di contratto che riguardano i due protagonisti principali di questi ultimi anni di successi: l’allenatore Simone Inzaghi ed il bomber, nonché Capitano, Lautaro Martinez. Rinnovi che hanno visto un rallentamento negli ultimi tempi, ma che non sembrano essere in discussione.

Inter, tra rinnovi ed ulteriori colpi in entrata

Per Marotta e Ausilio, poi, sarà tempo di cessioni e di plusvalenze importanti che permetteranno all’Inter di poter agire ancora con maggior forza nel mercato in entrata e completare la squadra con gli arrivi di un paio di difensori, un esterno di fascia e, magari, il sogno in attacco chiamato Albert Gudmundsson. La cassa, invece, potrà essere fatta con i diversi calciatori che il club nerazzurro ha in prestito in giro per l’Europa.

Con la situazione legata a Denzel Dumfries ancora in bilico a causa di un rinnovo di contratto che potrebbe non arrivare, sono Agoumé, Stankovic e Vanheusden i principali indiziati alla cessione per permettere all’Inter quelle plusvalenze fondamentali da iscrivere a bilancio. Da monitorare anche la situazione del gioiello argentino Valentin Carboni, attualmente in prestito al Monza, che i nerazzurri vorrebbero tenere.

Mercato Inter, Carboni e Kamate in vetrina

Il modulo di Simone Inzaghi che non lo avvantaggia ed eventuali offerte da 30 milioni di euro che potrebbero far vacillare l’Inter, sono i principali motivi per cui l’argentino potrebbe partire e garantire al club meneghino una plusvalenza monstre. C’è un altro giovane gioiello interista che piace molto.

Si tratta di Issiaka Kamate, classe 2004 che quest’anno si è messo in mostra con la formazione Primavera allenata da Cristian Chivu. 12 gol e sei assist per l’ala francese che piace molto all’Alaves. Il club spagnolo ha chiesto ai dirigenti dell’Inter il calciatore in prestito con diritto di riscatto e si aspetta di capire la valutazione dell’eventuale riscatto per definire l’operazione.