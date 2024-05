Giocare in Champions con voi? Ditemi dove firmare | Giuntoli, primo rinforzo dalla Premier: battuto il Milan

Cristiano Giuntoli mette a segno il primo colpo per la stagione 2024-2025. Il nuovo rinforzo per la Juventus arriva dalla Premier League.

Conquistata mercoledì sera sul prato dell’Olimpico la 15esima Coppa Italia della sua storia, la Juventus di Massimiliano Allegri si gode qualche momento di svago prima di tornare al lavoro sui campi della Continassa in vista della sfida esterna di lunedì sera contro il Bologna di Thiago Motta.

Una sfida, quella contro la formazione rossoblù, alla quale i bianconeri giungeranno con la mente libera e la consapevolezza di aver portato a casa, seppur non senza difficoltà, gli obiettivi stagionali prefissati all’inizio della scorsa estate.

Obiettivi, la qualificazione in Champions League e la vittoria della Coppa Italia, ai quali la Vecchia Signora avrebbe potuto clamorosamente accostare anche lo scudetto che, conteso all’Inter fino a metà gennaio, è malamente uscito dai radar bianconeri a causa del rendimento a dir poco pessimo fatto registrare nelle settimane successive.

Vincere il tricolore sarebbe stato sicuramente soddisfacente per la società del presidente Ferrero che, comunque felice per i risultati raggiunti nonostante un sistema di gioco pressoché assente e una rosa certamente rivedibile, ha già iniziato a guardare con fiducia alla prossima stagione la quale, senza girarci troppo intorno, dovrà rivedere la Juventus ai vertici del campionato italiano e magari protagonista in Europa.

Juventus, l’obiettivo è aprire un nuovo ciclo vincente

Collocata meritatamente in bacheca la 15esima Coppa Italia della sua storia, la Juventus del direttore sportivo, Cristiano Giuntoli, ha già iniziato a studiare quelle che potrebbero essere le mosse da attuare in sede di calciomercato durante la sessione estiva di trattative che scatterà tra poche settimane.

Mosse, tanto in entrata quanto in uscita, in seguito alle quali tifosi e addetti ai lavori sperano di poter rivedere una Vecchia Signora nuovamente competitiva, capace di aprire un nuovo ciclo vincente che, partendo dalla Coppa Italia vinta contro l’Atalanta mercoledì sera, possa riportare il club sul tetto d’Italia e, perché no, d’Europa.

Juventus, occhi su Emerson Royal del Tottenham: bianconeri in vantaggio sul Milan

Desiderosa di rinforzarsi in vista della stagione 2024-2025, la Juventus del presidente Ferrero avrebbe iniziato a sondare il terreno per alcuni profili molto interessanti che potrebbero far molto comodo alla rosa bianconera nei prossimi mesi. Profili come il terzino destro del Tottenham, Emerson Royal che, seguitissimo anche dal Milan di Gerry Cardinale, avrebbe aperto alla possibilità di un trasferimento a Torino nelle prossime settimane.

Pronta a offrire al classe ’99 brasiliano la possibilità di giocare in Champions League il prossimo anno (gli Spurs non possono più matematicamente raggiungerla), la Vecchia Signora avrebbe infatti fatto presente al club londinese di essere disposta a mettere sul piatto i 30 milioni di euro richiesti per il suo ingaggio. Al momento la trattativa non è ancora decollata, ma la svolta potrebbe arrivare molto presto. Non ci resta quindi che attendere per saperne di più.