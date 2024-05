Sadlo (agente Marco Rose) si confessa in ESCLUSIVA: tutta la verità sul nuovo allenatore del Milan

Abbiamo intervistato in esclusiva assoluta Andy Sadlo, agente dell’allenatore del Lipsia che tanto piace alla dirigenza del Milan.

Non sarà Marco Rose il prossimo allenatore del Milan. Il suo profilo piace alla proprietà, piace alla RedBird, che vuole che si valorizzino i giovani per poi rivenderli. Una specie di trading continuo. Economico, certo, ma anche tecnico.

Ciò che Rose è riuscito a fare con Salisburgo, Gladbach, Dortmund e Lipsia. Ma non lo farà con il Milan. A confermarlo è il suo agente, Andy Sadlo. “Quelle sul Milan sono voci e noi non commentiamo voci”.

Non c’è una trattativa dunque. Rose, al contrario, rinnoverà con il Lipsia. In Germania ha infatti il contratto in scadenza nel 2025, ma la società non vuole perderlo. Prima dell’inizio del ritiro precampionato è attesa quindi la firma sul contratto.