Frimpong, l’agente in ESCLUSIVA DOTSPORT spoilera il futuro | “Vuole vincere il triplete e poi…”

È uno dei giocatori più discussi dell’ultimo periodo. Nel bene e nel male. Perché Jeremie Frimpong, a soli 23 anni, ha vissuto una stagione eccezionale. Con il Leverkusen ha vinto la Bundesliga, ha raggiunto la finale di Europa League e della Coppa di Germania. Lo ha fatto segnando 14 gol e servendo 12 assist.

Nella semifinale con la Roma, però, è anche stato protagonista di alcuni episodi spiacevoli. Prima ha continuato a giocare con Spinazzola che, in difficoltà fisica, aveva chiesto il cambio, poi ha esultato di fronte alla panchina giallorossa. “Hanno parlato tanto, è stato un bene averli battuti”.

Il suo futuro, probabilmente, è lontano da Leverkusen. Ha una clausola di rescissione di circa 45 milioni di euro. E probabilmente in estate se ne andrà: “Jeremie è un grandissimo calciatore e un ottimo sportivo e uomo – ci ha detto in esclusiva il suo procuratore Dirk Hebel –. Chi ama il calcio non può non amarlo. Ha il grande obiettivo di vincere il triplete. Solo successivamente parleremo di altro. Attualmente gioca in una squadra eccezionale, che ha i suoi stessi obiettivi”.