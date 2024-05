L’agente di Reus conferma tutto in ESCLUSIVA: l’addio al Dortmund e la Serie A | Un solo club escluso

Fantasia, classe, eleganza. Ma soprattutto tanta, tanta, sfortuna. Marco Reus era uno dei giocatori più forti al mondo. Nel 2014 doveva andare ai Mondiali con la Germania (che poi li avrebbe vinti) da protagonista assoluto.

Nell’ultima amichevole prima della partenza per il Brasile si è però rotto la caviglia. Da quel momento fra pubalgia, strappi, rottura del crociato, Reus ha passato tantissimo tempo in infermeria.

Gli ultimi 12 campionati li ha giocati con il Borussia Dortmund, club nel quale ha giocato per 10 anni nel settore giovanile. Poi è esploso al Gladbach, prima di tornare in giallonero.

La scorsa estate il tecnico Terzic ha deciso di togliergli la fascia da capitano perché non era più titolare inamovibile, ma in realtà negli ultimi quattro anni, ha sempre giocato con continuità, lasciandosi definitivamente alle spalle pure gli infortuni. A luglio si svincolerà dal Dortmund.

L’agente conferma: non giocherà in Bundesliga

“Non giocherà più in Bundesliga – ci ha spiegato in esclusiva –. Questo è certo. In Germania lui appartiene solo a un club, il Dortmund. Il resto ce lo dirà il tempo. Lui è un giocatore eccezionale, ha una grande personalità. In campo e fuori. Ama il calcio. Nell’ultima partita ha segnato un gol bellissimo e servito due assist. Ma prima che si parli del futuro, vuole terminare la stagione con il Dortmund. Anche perché, specie in Champions, ci si gioca davvero, davvero tanto”.

Su Reus ci sono diverse squadre della Mls, in America. Lui però vorrebbe restare in Europa, per non allontanarsi troppo da casa. È infatti molto legato alla famiglia (anche quella d’origine) e agli amici, oltre che al suo territorio. Le squadre italiane (piace a Juve, Milan e Inter), quindi, potrebbero provarci. Mentre il Bayern (storicamente interessato ai gioielli del Dortmund) viene escluso dalla corsa.

Marco Reus negli ultimi anni, ha dimostrato di avere ancor qualità. E di essere integro.