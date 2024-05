“Lazio in Champions League? Esiste un incastro” | Zauri in ESCLUSIVA ai nostri microfoni: la qualificazione è possibile

La lotta non è ancora terminata. La Lazio può ancora sperare di qualificarsi, per la prima volta nella gestione Lotito, per due volte di fila in Champions League.

Uno dei pochi a non scappare quando, nei primi anni 2000, i biancocelesti rischiavano il fallimento, è stato Luciano Zauri, che non a caso è poi diventato capitano della squadra.

Ora, contro l’Inter, la Lazio si giocherà le ultime speranze per riuscire a occupare una posizione che sarà utile per partecipare alla massima competizione internazionale.

“Lazio ce la può fare, la stagione è sotto le aspettative, ma la qualificazione, con qualche incastro, è ancora alla portata”, ha detto Zauri in esclusiva ai nostri microfoni. La partita di San Siro però sarà fondamentale.