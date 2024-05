Terremoto Lazio: ultimatum di Vecino a Lotito | Minacciata la cessione immediata, ESCLUSIVA DOTSPORT

Un passo per volta. Matias Vecino sta vivendo una stagione eccezionale alla Lazio. Con 7 gol è il miglior marcatore della rosa se non si considerano i rigori segnati. Da Immobile (2340), a Zaccagni (2357), passando per Castellanos (1970) e ovviamente Felipe Anderson (3667) e Luis Alberto (3153). Tutti hanno giocato più di lui (1764).

Vecino, fra l’altro, con i sei centri in campionato ha colpito tanto quanto nelle quattro edizioni precedenti della serie A. Ha il contratto in scadenza nel 2025, il suo futuro però è un’incognita.

Ha un ottimo rapporto con il presidente Lotito e sa che al momento la società ha altri pensieri (bisognerà innanzitutto capire a quale manifestazione europea parteciperà la squadra nella prossima stagione, poi andranno risolte le questioni legate a Luis Alberto e Immobile).

Nel corso dell’estate però pure la sua posizione andrà chiarita. O rinnoverà, oppure si guarderà intorno. Lui è sereno. E da domenica è anche il miglior marcatore.

Non ha intenzione di forzare, ma come scoperto in esclusiva dalla nostra redazione, chiederà il rinnovo e, in caso di risposta negativa, anche la cessione. Ma non ha intenzione di restare con il contratto attuale.