Vivete in una realtà tutta vostra | Inzaghi mazziato sul mercato: l’offerta è 22 milioni più bassa

La squadra nerazzurra, come ogni anno, dovrà pensare prima alle cessioni che ad altri acquisti sul mercato in entrata.

Le ultime partite di campionato e poi andrà in archivio una stagione che sarà ricordata per sempre ed a suo modo può considerarsi davvero storica. Vincere il ventesimo Scudetto, e quindi di conseguenza conquistare anche la seconda stella, e farlo in un derby in casa del Milan, infatti, probabilmente non era nemmeno nei sogni più nascosti di ogni tifoso interista.

Ed invece è successo e poco importa, alla fine dei conti, se in questa stagione si poteva fare qualcosa di più in Champions League e Coppa Italia ed alla fine non verrà raggiunta quota 100 ed il conseguente record di punti in campionato. La stagione nerazzurra può essere considerata da cineteca e la Serie A è stata letteralmente dominata dagli uomini di Simone Inzaghi.

Proprio Simone Inzaghi, in questi giorni, continua i fittissimi dialoghi con la società per arrivare ad una quadra circa la firma sul rinnovo del suo contratto. Entrambe le parti vogliono arrivare al medesimo risultato ed il tecnico piacentino vorrebbe venissero premiati i suoi meriti in questa straordinaria cavalcata nerazzurra.

Le prossime ore dovrebbero essere quelle decisive e per raggiungere l’accordo definitivo dovrebbe essere soltanto una questione di tempo. Stesso discorso vale per Lautaro Martinez, Capitano, bomber, simbolo e leader dell’Inter scudettata ed in generale delle ultime vincenti stagioni della squadra. I tifosi attendono con ansia e sperano che le firme tanto agognate possano arrivare al più presto.

Inter, tra acquisti già fatti e futuri obiettivi

Oltre al lavoro sui due importanti rinnovi, però, Marotta e Ausilio continuano a lavorare per rendere la squadra ancora più forte e competitiva anche nella prossima stagione. Due gran colpi sono stati già perfezionati da mesi. Si tratta di Mehdi Taremi e Piotr Zielinski che arriveranno a luglio dopo la scadenza naturale dei loro contratti con Porto e Napoli.

Due colpi a parametro zero che vanno ad allungare la colonia degli svincolati di lusso fatti arrivare alla Pinetina negli ultimi anni. Ci sarà poi spazio per gli arrivi di un paio di difensori e per la trattativa sul vero obiettivo estivo: Albert Gudmundsson del Genoa. Prima, però, come sempre è successo nelle ultime sessioni di calciomercato nerazzurre, la società dovrà cedere e generare plusvalenze.

Mercato Inter, la strategia sulle cessioni

Da Agoumé a Correa, fino ad arrivare a Stankovic e Valentin Carboni; sono diversi i calciatori che attualmente l’Inter ha in prestito in giro per l’Europa e che potrebbero fruttare importanti plusvalenze. Dell’attuale rosa, invece, il candidato numero uno alla cessione resta il laterale destro olandese, Denzel Dumfries che ha un contratto in scadenza nel 2025 e sembra lontanissimo dal rinnovare.

Il calciatore ha delle richieste dalla Premier League, ma al momento nessuna si avvicina alla cifra richiesta dall’Inter che vorrebbe almeno 30-35 milioni di euro per il calciatore. Il Manchester United sembra la squadra maggiormente interessata, ma per capire qualcosa in più circa le intenzioni dei Red Devils bisognerà attendere almeno fino a fine stagione.