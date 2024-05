Cancellate il numero e non chiamatemi più | Ibra, saltata la trattativa: ha scelto i nerazzurri

Il Milan dice addio all’affare. Il calciatore ha scelto i nerazzurri. Neanche Ibrahimovic è riuscito a convincerlo. Tifosi delusi.

Intenzionato a confermarsi matematicamente in seconda posizione alle spalle dell’Inter di Simone Inzaghi, il Milan di Stefano Pioli si appresta ad aprire i cancelli di San Siro al Cagliari di Claudio Ranieri in occasione della 36esima giornata di campionato in Serie A.

Un incontro, quello contro i sardi in programma domani (sabato 11 maggio) alle 20.45, che i rossoneri proveranno ovviamente a vincere non solo per tornare a riassaporare il piacevole gusto di un successo che manca dal 3-0 interno al Lecce dello scorso 6 aprile, ma anche, come detto, per conservare il proprio secondo posto dietro i cugini nerazzurri.

Un gruppo, quello del presidente Zhang, che, eccezion fatta per le due disfatte contro il Sassuolo, ha dominato il campionato in lungo e in largo vincendo, tra le altre cose, entrambi i derby giocati contro il Diavolo il quale, clamorosamente, non batte i rivali cittadini da quasi due anni, precisamente dall’affermazione per 3-2 del 3 settembre 2022.

Dopo quel successo, infatti, Leao e compagni hanno messo in fila ben sei sconfitte consecutive contro il Biscione il quale, al di là delle vittorie nei derby, li ha preceduti soprattutto nell’ottenimento della seconda stella la quale, già l’anno prossimo, dovrà necessariamente essere messa in cima alla lista degli obiettivi da conquistare a ogni costo dalla società rossonera.

De Ketelaere, la rinascita di un campione: da bidone al Milan a stella con l’Atalanta

Fresco di pass per la finale di Europa League conquistato nelle scorse ore con la sua Atalanta grazie al rotono 3-0 rifilato al malcapitato Olympique Marsiglia di Jean-Louis Gasset, Charles De Ketelaere si prepara a disputare, il prossimo 22 maggio a Dublino, una della partite più importanti della sua fin qui giovane carriera.

Una carriera, quella del classe 2001 belga, che, posizionata in rampa di lancio lo scorso anno in seguito al suo passaggio dal Bruges al Milan, è finita per restare malamente a terra, creando non poco malcontento in Casa Milan dove, nel corso della scorsa estate, è stata presa la decisione di mandarlo in prestito alla Dea tra le cui file, non senza sorpresa, ha fin qui disputato 44 partite condite da ben undici gol. Un bottino decisamente niente male, questo, per un centrocampista offensivo rimasto completamente a secco la scorsa stagione, che i tifosi bergamaschi ora sperano possa essere ampliato nelle prossime settimane magari con la realizzazione del gol decisivo in finale di Europa League.

Milan, addio De Ketelaere: il belga verrà riscattato dall’Atalanta

Balzato spesso agli onori della cronaca quest’anno grazie alle ottime prestazioni fatte registrare con la maglia dell’Atalanta, Charles De Ketelaere si prepara a dire definitivamente addio al Milan, club proprietario del suo cartellino, per legarsi completamente al club orobico del presidente Percassi.

Stando infatti a quanto riportato da Calciomercato.it, la società bergamasca sarebbe pronta a esercitare il diritto di riscatto dal Diavolo, fissato intorno ai 22 milioni di euro, del talentuoso centrocampista offensivo belga. Visto il suo ottimo rendimento con la maglia nerazzurra addosso, il club lombardo avrebbe già fatto presente di non voler lasciare andare il talento ex Bruges che, ormai intoccabile per Gasperini, a Bergamo sembra aver finalmente trovato la sua dimensione.