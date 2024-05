Incredibile Spalletti: convoca ‘il nuovo Messi’ per sostituire Berardi | Un altro oriundo in Nazionale

Un nuovo oriundo pronto per vestire la maglia della Nazionale italiana, ricorda Messi per il fisico e la tecnica, sostituirà Berardi agli Europei

Manca poco meno di un mese dall’inizio degli Europei per l’Italia che partecipa da campione in carica del torneo. Rispetto alla cavalcata vincente di tre anni fa sono cambiate tante cose, tra cui la guida tecnica, con Roberto Mancini che si è dimesso la scorsa estate e al suo posto è stato scelto Luciano Spalletti, reduce dallo storico Scudetto conquistato da allenatore del Napoli.

Nel mezzo la mancata qualificazione ai Mondiali di Qatar, un fallimento inaspettato che ha spezzato la fiducia dello spogliatoio nei confronti dell’ex mister di Inter e Manchester City che ha poi deciso di abbandonare la panchina e firmare per quella dell’Arabia Saudita.

Una rosa che è in larga parte già delineata ma con alcuni nodi da sciogliere in attesa delle convocazioni definitive. Spalletti ha intenzione di puntare sui giocatori più in forma del campionato, tra cui quelli di Roma e Atalanta che si sono fatti notare in Europa.

Il numero 9 che sarà al centro dell’attacco sarà uno tra Mateo Retegui, affidabile e incisivo con la maglia azzurra, e Gianluca Scamacca, reduce da quasi due mesi di grandi prestazioni e reti decisive con la squadra di Gian Piero Gasperini.

Una convocazione a sorpresa per l’Italia, Spalletti sceglie un fantasista di Serie B

Peserà l’assenza di Domenico Berardi, infortunatosi con il Sassuolo e indisponibile per la competizione di giugno. Al suo posto, a sorpresa, Spalletti potrebbe puntare sul talento del Como Strefezza, tra gli artefici della promozione in Serie A dei lagunari.

Per l’esterno offensivo piedi magici e caratteristiche fisiche che ricordano Messi, con grandi prestazioni offerte anche in Salento con la maglia del Lecce. Si tratterebbe di un altro oriundo ad indossare la maglia della Nazionale italiana.

Che tipo di Europeo si prospetta per gli azzurri, si parte con un girone complicato

Il girone eliminatorio non sarà abbordabile per l’Italia. Dopo l’esordio di sabato 15 giugno contro l’Albania, le altre avversarie saranno la Croazia e la Spagna, match ostici e sulla carta molto equilibrati.

Spalletti vuole puntare al massimo, consapevole di avere a disposizione un parco giocatori di alto livello e che le motivazioni contano più del tasso tecnico. Grandi aspettative per questa nuova avventura degli azzurri.