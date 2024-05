Un gigante buono a Torino: prende il posto di Bremer | Costerà quanto un pacchetto di caramelle

Il club granata comincia a pensare alla rosa in vista della prossima stagione. In estate, inoltre, potrebbe partire qualche difensore importante.

La stagione del Torino resta ancora una volta nel limbo tra il “vorrei ma non posso” ed il “potrei ma non voglio”. Ivan Juric, nell’ultima conferenza stampa ha dichiarato che l’obiettivo della sua squadra è ogni anno quello di finire nella parte sinistra della classifica, ma i tifosi fanno fatica ad accettare di accontentarsi e vorrebbero qualcosa in più.

Anche per questa ragione, spesso nelle ultime stagioni, è stato più volte contestato il Presidente Urbano Cairo, accusato di non voler investire abbastanza per far fare quel passo in più alla propria squadra. Al termine di questo campionato, intanto, si separeranno le strade tra il club e l’allenatore croato che dovrebbe farsi da parte.

Candidato numero uno per succedere a Juric sulla panchina del Torino sembrerebbe essere l’attuale tecnico del Venezia, Paolo Vanoli che sta disputando una grande stagione in Serie B con i lagunari e spera ancora di trascinarli in Serie A. I tifosi granata sperano possa essere il tecnico giusto per quello che potrebbe essere il definitivo salto di qualità.

Una qualità che, se in queste stagioni non è mai mancata dal punto di vista difensivo e in virtù di una solidità che continua a permettere al Torino di subire poche reti in campionato, non si riesce a vedere dal punto di vista offensivo, con una sterilità in zona realizzativa che è diventata ormai un atavico problema.

Le prospettive difensive del Torino

Vedremo se il nuovo allenatore riuscirà a cambiare questo andazzo, ma intanto Vagnati, direttore sportivo granata, è chiamato a pensare già alla rosa per la prossima stagione. In difesa, dopo l’addio di Gleison Bremer, ceduto due estati fa per quasi 50 milioni di euro alla Juventus, il posto da leader e Capitano è stato occupato da Alessandro Buongiorno.

Dopo aver rispedito al mittente ogni richiesta per il centrale azzurro in inverno, però, difficilmente il Torino potrà resistere alle offensive estive. Buongiorno, quindi, è destinato alla cessione ed il primo nome per sostituirlo attualmente è quello di Dimitrios Nikolaou. Il greco è un vecchio pallino torinista, in quanto era stato corteggiato anche nel corso della scorsa estate.

Mercato Torino, nel mirino il difensore Nikolaou dello Spezia

L’attuale capitano dello Spezia decise di restare in Liguria come forma di riconoscenza verso il club che lo aveva lanciato in Serie A e nei mesi successivi il dt Macia gli aveva allungato il contratto fino al 2027. Ora, però, le cose sono cambiate ed il classe 1998, che nel frattempo ha pure cambiato agente, affidandosi da qualche mese a Michelangelo Minieri che vanta un ottimo rapporto proprio con Vagnati, dovrebbe cambiare squadra.

Nikolaou ha diversi estimatori in Serie A, ma il Toro che, come evidenzia Tuttosport, in estate dovrà prendere almeno un paio di difensori, viste anche le probabili partenze di Lovato e Djidji, sembra favorito nella corsa al centrale ellenico proprio perché si sarebbe mosso prima e non avrebbe mai smesso di mostrare interesse.