Massacrata la storia del Milan | Scelto l’erede di Giroud: il nuovo bomber è un ex falegname

I rossoneri sondano il mercato per cercare il sostituto del numero nove francese che a fine stagione dirà addio.

La stagione si sta malinconicamente avviando verso il suo epilogo ed in casa rossonera continuano i tormenti per quello che poteva essere e non è stato, ma soprattutto per aver visto i rivali di sempre dell’Inter festeggiare Scudetto e seconda stella subito dopo la vittoria del derby in casa rossonera. Un’onta che difficilmente i tifosi del Milan dimenticheranno.

I milanisti sperano ovviamente che la prossima stagione possa essere quella del riscatto anche se al momento si fatica ad intravedere la luce in fondo al tunnel. C’è ancora da capire chi sarà il nuovo allenatore che arriverà al posto di Stefano Pioli ed in base a questa scelta si potrà cominciare ad avere un’idea su quelle che sono le reali ambizioni del club.

Dopo la scelta del nuovo tecnico sarà tempo di tuffarsi nel calciomercato e anche qui i tifosi rossoneri si aspettano davvero tanto. Almeno tre le pedine importanti e di un certo spessore che dovranno arrivare in estate: un difensore centrale, un centrocampista di contenimento e strutturato fisicamente ed un centravanti da oltre venti gol a stagione.

Soprattutto quest’ultima sarà una scelta fondamentale in casa Milan anche perché il nuovo numero nove andrà a sostituire il francese Olivier Giroud che lascerà Milano e l’Italia dopo tre anni indimenticabili, soprattutto i primi due. L’ex Arsenal ha spezzato la maledizione della maglia numero nove che in casa rossonera durava da quasi dieci anni ed è stato fondamentale nella vittoria dello Scudetto 2021/2022.

Mercato Milan, per l’attacco spunta El Kaabi

La società dovrà quindi scegliere con accuratezza e senza margini di errore la nuova punta che rappresenterà il presente ed il futuro del Milan. I nomi che si fanno sono sempre gli stessi da mesi e possono essere riassunti essenzialmente in Sesko del Lipsia, Zirkzee del Bologna, David del Lille e Gyokeres dello Sporting Lisbona.

Tra sogni, ambizioni e possibili realtà, intanto, nelle ultime ore è spuntato un alto nome ed è quello del marocchino Ayoub El Kaabi dell’Olympiakos. Il bomber 30enne dei biancorossi è esploso completamente in questa stagione trascinando gli ellenici alla prima finale europea della loro storia. Dieci gol in otto partite in Conference League, cinque nelle due sfide di semifinali contro l’Aston Villa.

Milan, ecco i numero incredibili di El Kaabi

Sono questi i numeri incredibili di El Kaabi che ora è diventato il grande spauracchio dei tifosi della Fiorentina che se lo ritroveranno davanti nella finale di Conference League di Atene del prossimo 29 maggio. Il marocchino segna a ripetizione ed in tutti i modi ed è anche capocannoniere del campionato greco.

Una rivelazione totale visto che, prima di quest’anno, El Kaabi aveva giocato in Europa soltanto per una stagione e mezza in Turchia e per il resto aveva calcato soltanto i campi dei campionati del suo Paese, della Cina e del Qatar. A 21 anni faceva ancora il falegname, mestiere che lo aveva costretto ad abbandonare la scuola da giovanissimo senza nemmeno diplomarsi. Ecco perché il Milan vuole scommettere sulla fame di questo 30enne che non ha certo intenzione di fermarsi adesso.