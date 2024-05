Non è un colpo ma una makumba | De Rossi, sistemato GRATIS il centrocampo: sostituirà Renato Sanches

I Friedkin rinforzano la rosa di De Rossi. La Roma ha un nuovo centrocampista. Prenderà il posto dell’inutile, Renato Sanches.

Pronta ad affrontare il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso nel ritorno delle semifinali di Europa League dopo lo 0-2 rimediato all’Olimpico la settimana scorsa, la Roma di Daniele De Rossi pensa anche al campionato e tiene alta la guardia in vista delle ultime tre gare di campionato.

Tre gare, che vedranno i giallorossi affrontare in ordine Atalanta, Genoa ed Empoli, cruciali per conquistare la qualificazione a quella Champions League, centrata per l’ultima volta grazie al terzo posto ottenuto al termine della stagione 2017-2018.

Un’annata, quella, conclusa alle spalle di Napoli e Juventus, che permise alla Lupa di ottenere il pass per la massima competizione continentale per club, mai neanche sfiorata nelle successive cinque stagioni. Quest’anno la musica sembra completamente cambiata, ma ai capitolini servirà un ultimo sforzo e anche un po’ di fortuna per tornare tra le grandi del Vecchio Continente.

L’Atalanta, prossimo avversario in campionato, occupa infatti attualmente il quinto posto proprio davanti a Dybala e compagni che, avendo però una partita in più rispetto ai bergamaschi, non solo dovranno batterli domenica sera, ma anche sperare in un loro passo falso nelle prossime tre gare contro Lecce, Torino e Fiorentina (recupero della 29esima giornata).

Roma, Castrovilli vicinissimo: il classe ’97 arriva a parametro zero dalla Fiorentina

Tornato al gol domenica scorsa nella sconfitta per 2-1 rimediata sul campo dell’Hellas Verona, Gaetano Castrovilli potrebbe essere il primo rinforzo per la stagione 2024-2025 della Roma di Daniele De Rossi. In scadenza di contratto con la Fiorentina, che già lo scorso anno avrebbe voluto cederlo agli inglesi del Bournemouth, il classe ’97 sarebbe sempre più vicino al club della famiglia Friedkin.

Stando infatti a quanto rivelato da Enrico Camelio ai microfoni di Radio Radio Lo Sport, il centrocampista viola dovrebbe sottoporsi a breve a una doppia seduta di visite mediche, una in Italia e una all’estero, i cui esiti, qualora dovessero essere positivi, spianerebbero la strada alla firma del rapporto col club giallorosso il quale, viste le condizioni fisiche comunque ancora non buone del 27enne di Canosa di Puglia, si sarebbe già tutelato con l’intento di inserire nel contratto una clausola legata alle presenze.

Renato Sanches al passo d’addio: il portoghese non verrà riscattato dal Psg

Sbarcato ufficialmente all’ombra giallorossa del Colosseo lo scorso 16 agosto con la formula del prestito con diritto di riscatto dal Paris Saint Germain fissato a 15 milioni di euro, Renato Sanches non dovrebbe essere riscattato dalla Roma al termine del campionato.

Visto il contributo pressoché nullo alla causa romanista (appena 12 presenze complessive e un solo gol realizzato) il centrocampista portoghese dovrebbe a breve fare le valigie per tornare a Parigi dove, con molta probabilità, verrà relegato ai margini della squadra prima di essere rispedito nuovamente in prestito per ritrovare, si spera, quello splendore che solo pochi anni fa lo aveva fatto balzare agli onori della cronaca come uno dei migliori profili della sua generazione.