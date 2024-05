Piero Ausilio l’ha rifatto ancora: convinti società e top player | Bonifico rateizzato in 4 anni

Colpo di mercato in vista per l’Inter, il costo è ammortizzato in quattro anni, incidono la volontà del giocatore e gli ottimi rapporti con il club di provenienza

Lo Scudetto conquistato con un mese di anticipo ha certificato il tasso tecnico della rosa dell’Inter ma questo non implica la possibilità e anche la necessità di rinforzarla con innesti mirati in vista della prossima stagione. Un organico non troppo ampio e che avrà bisogno di avere un numero di giocatori superiore per evitare di trovarsi in emergenza nel caso di una serie di infortuni.

Questa era stata una scelta mirata e concordata tra il mister Simone Inzaghi e gli uomini mercato nerazzurri Beppe Marotta e Piero Ausilio, consistente nella volontà di rendere tutti i tesserati parte del progetto e indispensabili per tenere sereno l’ambiente nello spogliatoio.

Ovvio che le gerarchie ci siano stati così come una netta separazione tra i titolari e le seconde linee ma avere una rosa inferiore ai 20 giocatori ha reso possibile dare il giusto minutaggio a tutti, un turnover funzionale a non subire troppo il calendario fitto.

Soprattutto l’attacco dovrà essere rimpolpato perché, se la coppia di centravanti titolare composta da Marcus Thuram e da capitan Lautaro Martinez si è rivelata affidabile, incisiva e complementare, le riserve hanno deluso.

Le idee dell’Inter per rinforzare l’attacco, ecco chi è in cima alla lista dei desideri dei Campioni d’Italia

Marko Arnautovic e Alexis Sanchez se ne andranno, servono i sostituti oltre a un quinto attaccante. Intanto è arrivato a parametro zero un centravanti d’esperienza come l’iraniano Taremi, svincolatosi dal Porto.

Il prossimo e preferito dalla dirigenza è tra le punte rivelazione di questa Serie A, l’islandese Albert Gudmundsson, autore di ben 14 reti con la maglia del Genoa. Il costo del cartellino è però elevato e non alla portata delle casse nerazzurre ma una soluzione è possibile.

Come l’Inter può portare a casa il bomber Gudmundsson

L’acquisto del bomber potrebbe essere dilazionato in quattro anni, sulla falsariga della formula che ha consentito all’Inter di chiudere la scorsa estate per il centrocampista del Sassuolo Davide Frattesi, arrivato con un prestito con obbligo di riscatto con bonus inclusi.

Le condizioni sarebbero tali da consentire al Grifone di poter realizzare in ogni caso un a plusvalenza importante. Da non escludere nemmeno l’inserimento di una contropartita tecnica, dati i molti talenti del settore giovanile nerazzurro che si stanno facendo notare.