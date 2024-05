Calcio in TV, diventa tutto gratuito: c’è l’accordo con Sky | La RAI fa il colpaccio: le big della Serie A in chiaro

Accordo raggiunto per la Rai, trasmetterà gratis il calcio, Sky non si oppone e accetta di buon occhio, rivoluzione in vista

L’Italia ha migliorato le proprie prestazioni in campo europeo nelle ultime stagioni. Lo scorso anno un club del nostro Paese è arrivato in finale sia in Champions, che in Europa League che in Conference, perdendo poi tutti e tre i match. Quest’anno l’Atalanta e la Fiorentina proveranno a regalare a tutti i tifosi italiani una gioia in campo internazionale. Il rendimento complessivo è stato così buono da consentire a cinque squadre di Serie A di partecipare alla prossima Champions.

Il dibattito sul livello del calcio italiano è stato spesso fin troppo critico, con i risultati ottenuti contro le rivali degli altri top campionati europei che spesso sono stati insufficienti e metro di valutazione in tal senso.

La vittoria degli Europei nel 2021 della Nazionale italiana è stato un punto di svolta, trasmettendo una rinnovata fiducia a tutto l’ambiente calcistico del nostro Paese e l’interesse nei confronti del pallone è aumentato anche tra il grande pubblico.

Per questo motivo la Rai si è mossa per trasmettere in diretta un numero maggiore di partite, dopo aver perso i diritti della Coppa Italia e della Champions League, passate a Mediaset.

La Rai trasmetterà la finale di Europa League, tutti a tifare l’Atalanta

La televisione pubblica si è rifatta di recente acquisendo la possibilità di trasmettere gratuitamente il derby italiano dei quarti di finale di Europa League tra Milan e Roma che ha avuto grandi indici di ascolto.

Ha poi trovato un accordo con Sky per trasmettere anche il doppio scontro che ha visto i giallorossi sconfitti dal Bayer Leverkusen e adesso il 22 maggio farà vedere la finale di Dublino in cui i tedeschi affronteranno l’Atalanta di Gasperini.

Nessuna italiana ha mai vinto l’Europa League, l’Atalanta prova a sfatare il tabù

Un’impresa quella dei bergamaschi che hanno raggiunto questo storico traguardo e proveranno ad essere la prima italiana a vincere la competizione da quando si chiama Europa League. In Coppa Uefa l’ultima squadra azzurra a vincere è stato il Parma nel 1999.

Un’altra provinciale è pronta a fare un miracolo, con Gasperini artefice di questa cavalcata incredibile che ha visto i nerazzurri eliminare corazzate come lo Sporting Lisbona, il Liverpool e il Marsiglia.