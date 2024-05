Inzaghi, UFFICIALE il primo rinforzo estivo | Altro che Zielinski e Taremi: il ‘demone’ voleva solo lui

Il “Demone di Piacenza” così come viene soprannominato il tecnico interista potrà riabbracciare un suo vecchio pupillo.

Dopo aver ufficialmente conquistato il ventesimo Scudetto e la conseguente seconda stella, in casa Inter ci si proietta già alla prossima stagione con l’obiettivo di confermarsi in Italia ed aprire definitivamente un ciclo di successi in campionato, ma soprattutto di essere competitivi in Europa e ben figurare al prossimo Mondiale per club che si svolgerà a giugno 2025.

L’Inter, ormai da diverse stagioni, è la squadra più forte d’Italia, o almeno può essere sicuramente considerata quella con una rosa meglio costruita, più strutturata e forse l’unica con diverse alternative che possono essere considerate all’altezza dei titolari.

Il segreto nerazzurro sta nella capacità dei propri dirigenti di costruire le rose, ma anche nella bravura dell’allenatore di ben amalgamarle e far migliorare tutti i componenti, facendoli rendere al meglio delle loro possibilità. Un altro plus di questa squadra è rappresentato anche dalla capacità della società di agire in anticipo e con lungimiranza rispetto alla concorrenza.

E, così, mentre le principali concorrenti dell’Inter per una probabile lotta Scudetto in vista della prossima stagione sono ancora alle prese con la scelta del nuovo allenatore, i nerazzurri hanno già aperto il loro calciomercato in entrata e da tempo hanno chiuso gli arrivi di due rinforzi importanti come Piotr Zielinski e Mehdi Taremi che firmeranno con il club interista a parametro zero.

Inter, dai rinnovi ai ritorni

Al momento Marotta e Ausilio sono impegnati negli importanti rinnovi di due dei principali artefici del trionfo di questa stagione, il Capitano, leader e bomber della squadra, Lautaro Martinez e l’allenatore Simone Inzaghi. Tutte le parti hanno l’obiettivo di arrivare al prolungamento dei contratti e quindi per la firma dovrebbe essere soltanto una questione di tempo.

Proprio il tecnico piacentino, ormai vero e proprio idolo della tifoseria nonostante per il primo anno e mezzo non era ben sopportato dai supporter interisti, potrebbe ritrovare al raduno del prossimo luglio un calciatore che per anni è stato un suo pupillo, in quanto ne ha tirato fuori il meglio già ai tempi in cui si sono incrociati alla Lazio.

Mercato Inter, Correa non verrà riscattato dal Marsiglia

Parliamo di Joaquin Correa che l’Inter acquistò dal club biancoceleste nell’estate 2021 per quasi 30 milioni di euro. Dopo due stagioni deludenti in nerazzurro, l’argentino è stato girato in prestito con diritto di riscatto al Marsiglia durante l’estate scorsa. Riscatto che sarebbe diventato obbligo al raggiungimento della qualificazione in Champions League da parte del Marsiglia.

Il club francese, però, ha fallito miseramente l’obiettivo e l’eliminazione per mano dell’Atalanta, nelle semifinali di Europa League, ha ufficializzato il mancato riscatto di Correa da parte del Marsiglia. El Tucu ha vissuto una stagione pessima, piena di infortuni e con zero reti in 19 partite disputate tra tutte le competizioni. L’Inter non usufruirà dei dieci milioni stipulati per il suo riscatto e, in estate, sarà costretta a cercare un’acquirente per l’attaccante ex Lazio.