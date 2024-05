De Laurentiis avrà il suo Haaland: pescato per caso in un campo del nord Europa | Eredita la 9

Il Presidente del Napoli comincia a progettare un’estate in cui dovrà rifondare la sua squadra dopo un’annata disastrosa.

Poche settimane e poi andrà in archivio una stagione da incubo per tutti i tifosi del Napoli che non sono nemmeno riusciti a godersi a pieno e per troppo tempo il terzo storico Scudetto arrivato nello scorso campionato e con un trionfo che comunque sarà ricordato per sempre.

Quanto successo in questa stagione, con la distanza siderale di 38 punti dalla vetta della classifica e uno Scudetto mai realmente difeso, è stato qualcosa di inaspettato perché, se è vero che nessuno si aspettasse di ripetere l’annata trionfale 2022/2023, allo stesso modo nessuno si aspettava di fare così male.

Quasi tutte le colpe dell’annata disastrosa azzurra sono state attribuite al Presidente Aurelio De Laurentiis, accusato di aver rotto un giocattolo perfetto e non aver saputo trovare i sostituti giusti per Giuntoli e Spalletti, due figure fondamentali dello Scudetto, andati via subito dopo il trionfo.

I tre cambi in panchina e un mercato molto approssimativo hanno poi contribuito a generare confusione anche all’interno di uno spogliatoio che era diventato una polveriera e di certo non stava vivendo l’armonia di qualche mese prima. Ora, però, ADL ha l’opportunità di ripartire e costruire una squadra che possa tornare ad essere competitiva fin da subito.

Napoli, dal nuovo ds al nuovo allenatore. Poi il mercato

Manna dovrebbe essere il nuovo direttore sportivo e prenderà il posto che fino allo scorso anno era di Cristiano Giuntoli. Sarà molto importante ovviamente la scelta del nuovo allenatore che De Laurentiis svelerà nei prossimi giorni. Gasperini, Pioli, Italiano e molto più defilato Antonio Conte, restano i nomi più caldi.

Una volta scelto il nuovo tecnico, poi, sarà tempo di architettare e programmare un mercato che dovrà portare rinforzi importanti in ogni ruolo. In estate partirà quasi sicuramente Victor Osimhen che però porterà tanti soldi nelle casse partenopei. Soldi freschi che saranno investiti per l’acquisto di nuovi calciatori.

Mercato attaccanti, il Napoli su Sesko

Prima di tutto, ovviamente, dovrà essere rimpiazzato proprio il bomber nigeriano. Zirkzee, David sono i nomi già usciti, ma su cui c’è forte anche l’interesse del Milan. Rossoneri che sono forti anche su Benjamin Sesko del Lipsia. Anche qui, però, la sfida potrebbe essere proprio con il Napoli che nelle ultime ore ha puntato il mirino proprio sull’attaccante sloveno.

La sua valutazione si aggira attorno ai 55-60 milioni di euro, ma cresce di giorno in giorno. L’attaccante ex Salisburgo, classe 2003, non ha tradito le attese e alla sua prima stagione in Germania, con il Lispia, e ha messo a segno dodici gol in Bundesliga più altri quattro tra Coppa di Germania e Champions League. Un buon bottino per un attaccante giovanissimo e destinato ancora a crescere sotto tutti i punti di vista.