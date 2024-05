Chi mi sta truffando? | Lotito, primo litigio con Tudor: colpa dei soldi erogati

Primo diverbio acceso tra Claudio Lotito ed Igor Tudor, la questione è economica e riguarda la gestione di un centrocampista

La Lazio si è arresa alla rincorsa per qualificarsi alla prossima Champions e si dovrà accontentare di prendere parte all’Europa League. La conferma di un piazzamento europeo è un obiettivo centrato in questa stagione di alti e bassi, con l’ingaggio di Igor Tudor in questi due mesi finali per poter valutare con attenzione i giocatori da confermare per l’annata successiva e capire se ci fossero le condizioni per aprire un ciclo.

Il rendimento è soddisfacente e i presupposti per continuare sussistono. L’ex tecnico del Verona ha già preso delle decisioni importanti, come la promozione di Castellanos come terminale offensivo al posto di Ciro Immobile, destinato a dover valutare se lasciare il club o accontentarsi di un ruolo marginale.

A centrocampo i giocatori più funzionali al suo gioco sembrano essere Guendouzi, decisamente il migliore acquisto della scorsa campagna acquisti estiva, Vecino che si conferma duttile e incisivo in mezzo al campo, e Kamada.

Il giapponese era ai margini del progetto tecnico dei biancocelesti con Maurizio Sarri e con Tudor ha trovato la fiducia del mister che sta ricambiando con buone prestazioni e una conferma che adesso sembra vicina.

Situazione complicata in casa Lazio, l’obbligo di riscatto è difficile da rispettare

Discorso opposto riguarda invece Nicolò Rovella che ha raccolto nell’ultimo mese circa 15 minuti divisi in tre partite. L’azzurro è arrivato in prestito con obbligo di riscatto, fissato a 17 milioni e spalmati in tre annualità a partire da giugno 2025.

Questo è l’accordo trovato con la Juventus e che ha spinto la Lazio a scommettere sul centrocampista dopo l’ottima stagione disputata l’anno scorso con la maglia del Monza. Adesso però il rischio di recedere l’obbligo si palesa e non è un’operazione semplice, che implica che tutte le parti in causa siano d’accordo.

Rovella non rientra nei piani tattici di Tudor, adesso è un problema per Lotito

Per questo motivo è possibile che possa esserci un attrito tra il patron Claudio Lotito e l’allenatore Igor Tudor, che resta fermo sulle sue posizioni e non vede Rovella come un profilo adatto al suo modo di impostare il gioco in mezzo al campo.

Ha perso minutaggio e una titolarità costante anche Cataldi che potrebbe partire nella prossima sessione di mercato, certo di avere potenzialità richieste da diversi club di media fascia del nostro campionato.