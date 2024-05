Ibra si traveste da Marotta: bloccato il parametro 0 | Si torna finalmente al trequartista puro

Il Milan pronto a fare come i cugini dell’Inter, pronti a rinforzare la squadra con un esperto parametro zero, è un trequartista puro

Questo mese di maggio sarà decisivo per il Milan non sul campo ma per quanto riguarda le decisioni riguardanti il futuro prossimo, a partire dal nome dell’allenatore che si siederà sulla panchina dei rossoneri per la stagione a venire. Sembra certa la partenza di Stefano Pioli dopo cinque anni di gestione del club, tornato a vincere in Italia e a farsi valere in Europa, con una semifinale di Champions League raggiunta e un bel calcio espresso.

Il tecnico emiliano è colpevole di aver perso il sesto derby consecutivo e di non essere riuscito a reggere il passo dei cugini dell’Inter, campioni d’Italia con un mese d’anticipo. Anche il cammino in campo internazionale è stato inferiore alle aspettative.

Prima l’eliminazione nel girone di Champions, pur contro avversari di livello tra cui le due semifinaliste Paris Saint Germain e Borussia Dortmund, e poi l’uscita ai quarti di finale di Europa League nel doppio scontro vinto con merito dalla Roma.

Servirà uno scossone in un ambiente dominato dal malumore, un mister che possa proseguire il buon lavoro compiuto da Pioli e che riesca a incidere all’interno dello spogliatoio, che sarà privo di giocatori d’esperienza data la cessione già definita di Olivier Giroud.

Il Milan può ingaggiare a parametro zero il talento portoghese

Anche per sopperire a questa mancanza di over 30, si sta facendo avanti l’ipotesi dell’acquisto di uno svincolato di lusso. Si tratta di Rafa Silva che non rinnoverà il proprio contratto che lo lega ai lusitani del Benfica.

Stando al quotidiano portoghese A Bola, il giocatore ha già ricevuto offerte dal Qatar, con un contratto milionario e bonus al momento della firma, ma la prospettiva di fare un’avventura in Serie A e di restare in Europa lo stuzzica e potrebbe predominare nella sua mente.

Il Milan gradisce il profilo di Rafa Silva, un trequartista esperto può alzare il livello dell’organico

Oltre 300 partite disputate per lui con la maglia della squadra di Lisbona e adesso per Rafa Silva è tempo di voltare pagina.

Il Milan sarebbe felice di poter aggregare al proprio organico un trequartista puro che manca al momento, a prescindere da chi sarà il nuovo allenatore e dal modulo che utilizzerà.