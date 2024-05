Il Milan? Un onore per me | Cardinale, nuovo crack della Premier: arriva da Londra come Pulisic e Loftus-Cheek

Il Milan fa spesa in Inghilterra. Il patron dei rossoneri, Gerry Cardinale prende il nuovo crack della Premier League. Arriva da Londra.

Messo in archivio il pirotecnico 3-3 maturato domenica pomeriggio in casa contro il Genoa di Alberto Gilardino, il Milan di Stefano Pioli mette nel mirino il match interno di sabato, in programma alle 20.45, contro il Cagliari di Claudio Ranieri.

Una gara, quella contro i sardi, valevole per la 36esima giornata di campionato in Serie A, che i rossoneri tenteranno ovviamente di vincere non solo per blindare definitivamente la propria seconda posizione in classifica alle spalle dell’Inter, ma anche, e soprattutto, per riassaporare il piacevole gusto di una vittoria che manca dal 3-0 casalingo rifilato al Lecce lo scorso 6 aprile.

Un successo, quello sulla formaione salentina, in seguito al quale i meneghini hanno ottenuto tre sconfitte e tre pareggi nelle successive sei sfide giocate tra campionato ed Europa League. Un rendimento certamente non positivo, questo, al quale il Diavolo proverà a porre certamente rimedio nelle tre gare che restano da qui alla fine della stagione.

Una stagione che, destinata a chiudersi senza alcun trofeo, servirà alla squadra come importante base di partenza per la prossima la quale, senza girarci troppo intorno, dovrà obbligatoriamente vedere Leao e compagni lottare fino all’ultimo per lo scudetto.

Milan, aria di rivolzione in vista della prossima annata

Chiamato a confermarsi in seconda posizione alle spalle dei cugini dell’Inter campione d’Italia, il Milan del patron Gerry Cardinale ha iniziato già a guardare con grande attenzione alla prossima stagione. Una stagione, quella 2024-2025, per la quale il numero uno del club meneghino ha in mente una sorta di rivoluzione che modificherà, e non poco, il gruppo squadra rossonero.

Un gruppo squadra, quello del Diavolo, all’interno del quale, com’è noto ormai da tempo, non dovrebbe esserci più spazio per Olivier Giroud, in scadenza di contratto, e Stefano Pioli che, sebbene legato al club fino al 2025, dovrebbe andar via insieme al centravanti francese al termine del campionato. Altri addii bollono chiaramente in pentola, ma ne sapremo di più solo nelle prossime settimane.

Milan, ipotesi Olise dal Crystal Palace: il classe 2001 piace anche al Manchester United

Intenzionato a rinforzarsi in vista della prossima stagione, che dovrà quasi obbligatoriamente vederlo protagonista tanto in Italia quanto in Europa, il Milan dell’amministratore delegato, Giorgio Furlani, potrebbe presto volare in Inghilterra per prendere informazioni su un centrocampista offensivo militante nel Crystal Palace.

Un centrocampista offensivo, rispondente al nome di Michael Olise, che legato al club rossoblù di Londra da un contratto che scadrà il 30 giugno 2027, potrebbe lasciare la capitale inglese nei prossimi mesi per cercare maggiori fortune in un altro club. Stando a quanto riportato dagli spagnoli di fichajes.net, sul calciatore francese ci sarebbe anche il Manchester United che, potendo contare su una grande disponibilità economica, è pronto a mettere i bastoni tra le ruote al Diavolo il quale, ad ogni modo, resta alla finestra in attesa di eventuali sviluppi.