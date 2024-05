Faremo il mercato SVENTRANDO le retrocesse | Juve, colpacci decisi: Berardi e un altro fuoriclasse

Il club bianconero agirà con forza sul mercato per costruire una rosa più competitiva rispetto a quella di questa stagione.

Ancora tre punti per la matematica certezza di centrare la qualificazione alla prossima Champions League, vero e minimo obiettivo stagionale a detta dell’allenatore e della società, e poi la finale di Coppa Italia contro l’Atalanta che potrebbe riportare un trofeo a Torino, sponda bianconera, dopo tre anni di nulla.

Questo finale di stagione in casa Juventus è davvero cruciale e può cambiare radicalmente i bilanci e la narrazione di una squadra che ha fatto un percorso contraddittorio, con un girone di andata di altissimo livello ed uno di ritorno davvero deludente (14 punti nelle ultime 14 partite).

Nelle prossime settimane si deciderà anche il futuro di Massimiliano Allegri, o meglio lo si renderà noto, visto che la società dovrebbe già aver deciso. A seconda di quello che sarà il prossimo allenatore bianconero, poi, si procederà a progettare il calciomercato estivo che avrà il compito di rendere la rosa ancora più forte e competitiva rispetto alla stagione in corso.

Cristiano Giuntoli, dopo quasi un anno di apprendistato, o comunque in cui aveva le mani legate dai diktat societari, potrà finalmente incidere sul mercato in entrata ed è pronto a piazzare colpi importanti per replicare quanto di buono fatto a Napoli fino ad un anno fa.

Juve, il mercato saccheggiando le possibili retrocesse

La Juventus non potrà fare spese folli sul mercato e quindi molto del futuro bianconero dipenderà dalla bravura e dall’astuzia del suo nuovo direttore sportivo. Acquisti a cifre ragionevoli, calciatori giovani da scoprire in giro per l’Europa e saccheggiare le squadre che potrebbero retrocedere in Serie B nelle prossime settimane: sembra essere questo il progetto del dirigente juventino.

A questo proposito, infatti, potrebbe tornare di moda il nome di Domenico Berardi che la Juventus voleva già acquistare lo scorso agosto. Carnevali rifiutò ogni proposta e si tenne stretto il suo fantasista che in questa stagione è incappato in una serie sfortunatissima di infortuni. Anche per questa ragione il Sassuolo rischia la retrocessione ed in quel caso Mimmo potrebbe partire per una cifra molto più bassa rispetto al suo reale valore e la Juventus approfittare di ciò.

Juve, la clausola che libererebbe Samardzic a zero

C’è un altro calciatore che ha molto mercato e che rischia di retrocedere con la sua squadra. Si tratta di Lazar Samardzic, classe 2002 dell’Udinese, che in estate è stato vicinissimo all’Inter e a gennaio sembrava ad un passo dal Napoli. In entrambi i casi non se n’è fatto più nulla, ma ora sembra esserci una clausola nel suo contratto che lo libererebbe a zero se i friulani dovessero retrocedere.

Anche in questo caso Cristiano Giuntoli resta alla finestra ed è pronto a non farsi sfuggire l’occasione di portare il nazionale serbo a Torino. Samardzic continua a piacere molto alle grandi squadre, ma al momento sembra la Juve la più interessata e lo sarebbe ancora di più, chiaramente, con la possibilità di prendere a zero il talento di origine tedesca.