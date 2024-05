Prendetemi lui o me ne vado | Inzaghi, ultimatum alla società: si proverà con l’acquisto rateizzato

Il tecnico nerazzurro ha fatto una richiesta ben precisa ai suoi dirigenti dopo la vittoria del ventesimo Scudetto.

Un anno e due mesi fa era pressoché certo che la sua avventura all’Inter si poteva definire conclusa. Dodici sconfitte in Serie A, mai in lotta per vincere lo Scudetto ed una squadra che sembrava troppo vulnerabile e sempre sull’orlo di una crisi di nervi.

Tutto ciò arrivava dopo che, nella stagione precedente, i rivali cittadini e di sempre del Milan erano riusciti a compiere una grande rimonta in classifica e a soffiare lo Scudetto all’Inter. Colpe di una debacle che per molti erano soprattutto da attribuire all’allenatore Simone Inzaghi che non era riuscito a gestire un vantaggio abbastanza rassicurante in classifica.

La vittoria di due Coppe Italia e due Supercoppe Italiane non sarebbero state di certo sufficienti a salvare la pelle di un tecnico che non veniva più visto di buon occhio da ambiente e tifoseria. All’inizio della primavera dello scorso anno, però, è cambiato tutto soprattutto grazie al cammino che in Champions League cominciava a farsi sempre più interessante.

L’Inter, così, sorniona ed in maniera sempre meno impronosticabile, riesce a raggiungere la finalissima di Istanbul e arriva a giocarsi la partita dell’anno alla pari con il Manchester City. Alla fine arriverà una sconfitta che brucia, ma che darà forza e consapevolezza ai nerazzurri per cominciare e terminare alla grande la stagione che porterà alla terza Supercoppa Italiana consecutiva ed al ventesimo Scudetto, con annessa seconda stella.

Inter, Inzaghi vicino al rinnovo

La posizione di Simone Inzaghi si è rafforzata giorno dopo giorno, mese dopo mese ed al momento viene addirittura considerato uno dei migliori allenatori, non solo d’Italia, ma addirittura d’Europa. La sua Inter è diventata una squadra con pochissimi punti deboli, gioca a calcio meravigliosamente e quasi tutti i giocatori a sua disposizione sono migliorati grazie al suo lavoro.

Con queste premesse, a meno di clamorosi colpi di scena, sarà ancora lunga la vita a Milano per l’ex allenatore della Lazio che, al momento, sta discutendo il rinnovo di contratto, con conseguente adeguamento economico, con la società. Sul tavolo delle trattative si parlerà anche di futuri acquisti della società.

Mercato Inter, il primo obiettivo resta Gudmundsson

Dopo l’arrivo di Zielinski e Taremi che a luglio sbarcheranno alla Pinetina a parametro zero, l’obiettivo numero uno dell’Inter si chiama Albert Gudmundsson. Non solo la grande stagione scorsa in Serie B, l’islandese si è infatti ripetuto anche in Serie A, trascinando il Genoa ad una salvezza tranquilla e ad un campionato estremamente positivo.

Il fantasista scandinavo ha messo a segno ben 14 reti in questo campionato, attirando su di sé l’attenzione di tanti ottimi club europei. Il Tottenham in Premier, Juve, Inter e Napoli in Serie A. Ad essere in pole al momento, però, è proprio il club nerazzurro che ha già ottenuto il sì del giocatore. Continuano i contatti tra le due società, con Marotta che sembra già aver ottenuto l’ok per una formula stile Frattesi. Prestito con obbligo di riscatto al determinarsi di specifiche condizioni, quindi, con il Genoa che però vorrebbe inserire nella trattativa l’argentino Valentin Carboni, ora in prestito al Monza.