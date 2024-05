De Rossi non ci ha potuto fare niente: rescisso il contratto immediatamente | Operazione UFFICIALE

Il tecnico giallorosso sta vivendo gli attimi decisivi della stagione e intanto assiste ad una situazione molto particolare.

Un inizio positivo e sorprendente, tre mesi in cui tutto andava per il verso giusto e le prestazioni hanno aiutato a migliorare ogni calciatore della rosa e a proiettare la squadra verso le prime posizioni della nostra Serie A.

Dal nono posto in cui si trovava con José Mourinho, infatti, la Roma è salita fino al quinto posto che ora detiene in coabitazione con l’Atalanta. Le sconfitte contro Bologna e Inter sono state le uniche dell’intera gestione De Rossi (almeno in Serie A) che ha preso la squadra in mano a metà gennaio e ne ha cambiato modo di giocare, mentalità e condizioni fisiche ed ambientali.

Nelle ultime partite la squadra sta pagando un po’ di stanchezza dell’incredibile rimonta fatta in campionato e del cammino in Europa League, ma soprattutto l’aver giocato praticamente ogni tre giorni. I giocatori sono un po’ sulle gambe, ma i pareggi ottenuti con orgoglio e caparbietà contro Juventus e Napoli hanno mostrato una squadra ancora viva.

Il match in programma nella prossima giornata contro l’Atalanta sarà decisivo per capire se la Roma potrà ambire in un posto nella prossima Champions League che comunque potrebbe arrivare lo stesso anche con il sesto posto e nell’eventualità in cui, proprio il club bergamasco, dovesse vincere l’Europa League.

De Rossi, la prossima stagione sarà quella della verità

Il futuro di Daniele De Rossi, intanto, al di là di come si concluderà questa stagione e della qualificazione in Champions League, è già scritto e sarà ancora a forti tinte giallorosse. L’ex Capitano e bandiera della Roma, infatti, si è conquistato sul campo la riconferma che i Friedkin gli hanno concesso alla vigilia della gara contro il Milan, valida per i quarti di finale di Europa League.

De Rossi avrà quindi la possibilità di cominciare la stagione dall’inizio e di poter incidere già in estate su ritiro, preparazione fisica ed atletica e scelte dei giocatori. Il prossimo anno sarà quello giusto per giudicare il suo lavoro nel complesso e per capire se Daniele potrà essere l’allenatore della Roma del futuro.

Ibarbo, finita la sua esperienza in Colombia

Un suo ex compagno, proprio nella Roma, intanto, ha appena rescisso il contratto con il suo, ormai ex, club di appartenenza. Si tratta di Víctor Ibarbo che ora cerca squadra. L’ex esterno offensivo anche del Cagliari ha risolto con qualche giorno d’anticipo il suo contratto con l’America de Calì, dove era arrivato un anno fa dopo la lunga esperienza in Giappone.

Ibarbo, che ora a 33 anni, era passato dal Cagliari alla Roma nel gennaio 2015, disputando con i giallorossi 13 partite, condite da 1 assist. Solo quei sei mesi con la maglia capitolina, poi i prestiti al Watford, all’Atletico Nacional e al Panathinaikos, prima di cominciare l’avventura in terra nipponica, dove ha vestito le maglie di Sagan Tosu e Nagasaki. A luglio del 2023 era tornato in Colombia ed ora ecco la risoluzione del contratto.