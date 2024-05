Pioli, ‘nuovo acquisto’ a sorpresa: sarà disponibile fino al 30 giugno | Tentazione di lanciarlo titolare

Il Milan deve ancora blindare il secondo posto e il tecnico parmense non vuole lasciare nulla al caso.

La stagione del Milan è pressoché terminata dopo l’eliminazione dall’Europa League ai quarti di finale per mano della Roma. Quello che era diventato il primo, e unico, obiettivo stagionale è così sfumato e i rossoneri saranno costretti a chiudere un’altra stagione senza portare titoli e/o trofei a casa.

Anche l’obiettivo di qualificarsi alla prossima Champions League è stato poi ipotecato e messo ufficialmente in cassaforte già da qualche giornata e, quindi, le ultime partite di campionato serviranno soltanto a consolidare un secondo posto che può essere visto sotto molti aspetti come il minimo sindacale che si poteva portare a casa.

Per molti è un ottimo risultato, per altri, invece, la distanza siderale dall’Inter, che ha inoltre vinto ventesimo Scudetto e seconda stella proprio nel derby in casa del Milan, unita alle uscite anzitempo dalle altre competizioni in cui i rossoneri erano impegnati; non possono di certo far vedere la stagione milanista in ottica positiva.

Per queste ragioni, quindi, a fine stagione si cambierà ed ormai da settimane l’unico tema a tenere banco in casa Milan è quello relativo a colui che sarà scelto come successore di Stefano Pioli. Il tecnico parmense ha ormai il destino segnato, ma vuole lasciare nel miglior modo possibile e quindi non intende assolutamente farsi scappare il secondo posto.

Milan, l’obiettivo è blindare il secondo posto

La Juventus terza è a cinque lunghezze di distanza dal Milan ed il margine quindi è abbastanza rassicurante. Le partite contro un Cagliari che deve ancora salvarsi, contro il Torino fuori casa e contro la Salernitana in casa all’ultima giornata, dovranno servire per mantenere la piazza d’onore e tenere a distanza i bianconeri.

In casa Milan, però, preoccupa l’atteggiamento della squadra e di alcuni calciatori che, nelle ultime settimane, hanno fatto capire di aver mollato definitivamente il tecnico e di pensare già al futuro ed alla prossima stagione. Uno dei temi che tiene banco negli ultimi tempi è quello relativo al futuro di Theo Hernandez che, secondo voci di mercato, piace tanto ad alcuni top club europei (Bayern Monaco su tutti).

Milan, torna a disposizione Jimenez

Il Milan vorrebbe tenerlo, ma dovesse arrivare un’offerta irrinunciabile si troverebbe costretto a replicare quanto fatto con Sandro Tonali la scorsa estate. In casa rossonera, però, c’è un giovane terzino che è già in rampa di lancio e nei prossimi anni potrebbe prendere il posto proprio di Theo Hernandez sulla fascia sinistra.

Parliamo del giovane laterale spagnolo, Alex Jimenez che in questa stagione ha esordito in prima squadra sia in campionato che in Coppa Italia, mostrando anche le sue doti di corsa e palleggio. Il ragazzo può agire sia a destra che a sinistra e negli ultimi giorni è tornato ad allenarsi con la squadra dopo un brutto infortunio che lo ha costretto a saltare impegni importanti, come quello della primavera nella final four di Youth League in cui il Milan ha perso in finale dall’Olympiakos.