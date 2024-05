Ci fate lo sconticino? | Inter, la richiesta è da pazzi: trattativa chiusa prima di iniziare

L’amministratore delegato sta cercando di programmare la prossima stagione e deve pensare anche alle cessioni.

Per alcuni club e squadre europee è tempo di appuntamenti importanti per decidere la vittoria di un campionato, di una coppa, stabilire la partecipazione ad una delle coppe europee o raggiungere una fondamentale salvezza. Per altre, invece, è già da settimane tempo di bilanci.

Fa parte di quest’ultima categoria sicuramente l’Inter che ha già conquistato ufficialmente lo Scudetto, con annessa seconda stella, da più di due settimane. Non hanno mai smesso di programmare il futuro, ma soprattutto pianificare in vista della prossima stagione, i due più importanti ed influenti dirigenti nerazzurri: Beppe Marotta e Piero Ausilio.

Sul mercato in entrata si sono già mossi in anticipo rispetto alle concorrenti e già da mesi hanno praticamente chiuso gli acquisti di Piotr Zielinski e Mehdi Taremi che arriveranno a parametro zero dopo che, il 30 giugno prossimo, scadrà il loro contratto, rispettivamente con Napoli e Porto. Due tasselli importanti che non saranno certamente gli unici, ma che vanno già ad aumentare sensibilmente la qualità di una rosa già fortissima.

A tenere banco al momento in casa Inter, però, sono soprattutto le questioni legate al rinnovo di Simone Inzaghi e Lautaro Martinez, i due principali protagonisti dello Scudetto appena conquistato. Per l’allenatore non ci sono grossi dubbi e la firma dovrebbe arrivare a breve, mentre appare un po’ più complicata la trattativa per il prolungamento del bomber argentino.

Inter, ecco come arriverà il tesoretto

Prima di rituffarsi sul mercato in entrata, poi, come succede ogni estate da ormai tre anni, l’Inter avrà la necessità di fare cassa ed operare nel mercato in uscita anche per generare quelle plusvalenze fondamentali in vista di altri acquisti. Il club nerazzurro risparmierà sugli ingaggi di Cuadrado, Alexis Sanchez e Stefano Sensi, tutti in scadenza a giugno prossimo, e potrebbe ricavare denaro importante dalla cessione di alcuni calciatori attualmente in prestito.

Valentin Carboni, attualmente in prestito al Monza, ha molto mercato e potrebbe essere ceduto anche per una cifra vicina ai 30 milioni. Più difficile, invece, sarà piazzare Joaquin Correa che, se non dovesse vincere l’Europa League con il Marsiglia, tornerà a Milano in estate e dovrà essere piazzato altrove. Appare invece certa la cessione di Lucien Agoumé.

Mercato, Agoumé vicino al riscatto da parte del Siviglia

Il centrocampista francese, classe 2022, è stato ceduto in prestito al Siviglia a gennaio scorso, con un diritto di riscatto è fissato ad otto milioni. Il club andaluso, dopo una stagione tribolata, ha ottenuto la salvezza, ma non parteciperà ad alcuna coppa europea, cosa che invece gli succedeva stabilmente da alcuni anni.

Questo porterà la società a dover rivedere il proprio progetto e risparmiare su ingaggi e rosa, ringiovanendo anche la squadra. Agoumé rientra in questa nuova filosofia ed il Siviglia, nonostante i due mesi di infortunio, vorrebbe tenerlo anche grazie alle ultime prestazioni positive del francese. Un riscatto che però arriverà solo ad una condizione: Marotta dovrà concedere uno sconto al club andaluso e far scendere il prezzo del riscatto a cinque milioni (o anche meno). L’Inter pagò il calciatore 4.5 milioni nell’estate 2019 e sa che il suo contratto scade nel giugno 2025. Per questi motivi ha tutte le ragioni per assecondare le richieste degli spagnoli.